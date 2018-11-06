私生子官司未果 楊麗花恐得接手

2018年11月06日 04:12 中國時報 報導林淑娟

自稱是洪文棟私生子的徐國璋去年自美國返台打跨海官司認父。（資料照片）

楊麗花與洪文棟結縭35年，近年屢傳分居、離婚等婚姻危機，前年3月《壹週刊》爆出兩人分居、協議離婚，並指有至少60億身家的洪文棟分家產沒有楊的份，理由是楊不缺錢且未生小孩，讓楊麗花徹底心寒。當時兩人共同好友、名製片人邱 }寬代發言表示夫妻倆感情很好，沒有財產問題，且楊麗花一直把洪文棟的小孩當做自己小孩。之後兩人共同發出聲明，表示結婚逾30年一直很恩愛，否認家產爭端及分居離婚傳聞。

不過去年又爆出洪文棟55歲私生子徐國璋自美國返台打跨海官司認父，當時徐國璋稱他的母親1956年和洪文棟交往，6年後生下他，因洪當時有婚姻，母親只能獨自把他養大，他到10歲才被告知父親是洪，每次見洪都稱呼「爸爸」，且他和母親在美國生活期間，洪多次匯款10萬美金，替他支付大學學費、購車款、心臟手術費用等，足見洪有撫養事實。他因洪長期漠視2人父子關係，才提告確認雙方親子關係。

雖然洪否認是徐的生父，並拒絕親子認定，但今年6月士林地方法院判親子確認勝訴，洪上訴後，全案由高等法院審理中。楊麗花當時對此事不回應，愛徒陳亞蘭也苦笑：「清官難斷家務事，更何況我是小孩，他們是大人，怎麼好管大人的事。」

如今洪文棟過世，本案未來將如何發展，法界人士分析，未來可由洪文棟的繼承人承受訴訟，可能包括洪與前妻生的3女1子、配偶楊麗花等人。

昨有媒體推測兩人兩年前爆婚變時應該就已經離婚，對此，邱瓈寬昨說：「如果是跟我無關的事，就別問我了，我不清楚。」婉拒回應楊麗花相關問題。而法界人士也分析，如果兩人沒離婚，楊麗花以配偶身分可主張先依夫妻剩餘財產差額分配，處理洪的財產，剩下的才是遺產，如果已離婚，楊已非配偶，當然就無權分遺產。

據估算，身為富二代的洪文棟，除了有父親洪萬傳過世後遺留下的數十億元不動產，另包括海內外豪宅、土地以及新光金的持股，資產上看60億元。

(中國時報)