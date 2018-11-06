邱澤跨步謝盈萱裙舞爭金馬

邱澤在拍攝時帶入電影角色的想法。

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中國時報
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謝盈萱在攝影師引導下拍出滿意照片。

金馬執委會5日公布「金馬55榮耀時刻」系列照片，團隊橫跨台北、上海、北京三地拍攝，為入圍金馬獎最佳導演張藝謀、婁燁、萬瑪才旦、畢贛，入圍女主角的周迅、孫儷、趙濤、謝盈萱、曾美慧孜，和影帝候選人鄧超、邱澤、徐崢、段奕宏、彭昱暢捕捉精彩瞬間，可惜入圍最佳導演的姜文因檔期關係，未能參與此次拍攝。

10位演員和4位導演各自展現魅力，《誰先愛上他的》主演邱澤和謝盈萱成為台灣唯二代表，照片中的邱澤踩在一個上坡，若有所思的將眼神放遠，他表示拍攝時，攝影師恰好發現攝影棚裡這個特別的角落，「跨出的那一步跟片中阿傑很像，就像每個人在人生的某個瞬間，都需要有勇氣跨出那一步。」

謝盈萱上網做功課

謝盈萱雖是劇場女王，但不習慣平面拍攝，進棚前特地上網做功課，參考前幾屆金馬沙龍照，但每屆主題不同，她表示一走進場景後得適應一下，幸好專業攝影師迅速看見她的肢體強項，讓她隨著禮服裙襬做出彷彿翩然起舞的動作。

《誰先愛上他的》上周末上映，台北票房約387萬元，全台則為747萬元票房，登上新片周末冠軍，謝盈萱在映後看到影迷真實反應後相當感動，「還有觀眾把自己暴哭的影像傳上臉書，有些直到昨（4日）為止已經四刷了！」邱澤感謝有粉絲周末坐在影院連看8場，還遇年僅小二的粉絲對他說片中台詞：「老公，接電話！」讓他不禁莞爾。

(中國時報)

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