拍戲漫漫如馬拉松 桂綸鎂苦中帶甜

桂綸鎂暢談工作甘苦，但對結婚仍沒想法。（《VOGUE》雜誌提供）

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中國時報
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桂綸鎂今年再度和《白日焰火》導演刁亦男合作，與胡歌、廖凡和萬茜共演新片《南方車站的聚會》，她2月底未過完年節，就隻身一人前往拍攝地體驗生活、學武漢話，然後一路拍到9月底殺青，日前接受《VOGUE》雜誌訪問時，不僅變得又黑又瘦，手臂上還貼了一大塊貼布，但她僅輕描淡寫表示，是在拍戲現場被燙傷。

桂綸鎂在異地生活雖單純，拍片過程卻百味雜陳、一言難盡，「若真硬要選出一個主調，那應該是苦甜吧！」桂綸鎂將自己比喻成短跑選手，在2、3個月拍完一部電影是家常便飯，但要衝刺型選手未經訓練就去跑馬拉松，對她來說無疑是考驗。

對結婚存疑

殺青期一延再延，桂綸鎂難免感到疲倦和沮喪，「有時候來自於長時間的等待，有時是找不到角色，有時是日以繼夜、龐大的工作量。」只能不斷自我要求振作起來，「所以我的腦下垂體很忙，到最後根本是靠意志力在支撐身體，因為身體其實已經承受不了疲憊了。」

桂綸鎂不諱言至今仍對結婚存疑，經常被問何時有「結果」，她卻想反問：「可是什麼叫做結果呢？在一起也是一種結果啊，我們兩個在一起，這已經是結果了嘛！」她強調應享受當下：「所以維繫我們之間感情最大的，是在任何事情上互相尊重，然後學習與理解。」

(中國時報)

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