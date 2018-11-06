2018年11月06日 04:12 中國時報 許雅淳 報導

劉德華（華仔）將於12月15日起在香港紅磡體育館舉辦「My Love Andy Lau劉德華World Tour」世界巡迴，一連熱唱20場，5日宣布推出演唱會同名粵語主題曲〈My Love〉。華仔日前親自籌拍MV，表示現在才發現除了代言廣告外，已有8年沒有為新歌拍攝MV。

華仔用「My Love」表達出道37年來一路走來對人、事、工作的一貫認真的態度，「很簡單，就是愛，經過了30多年，我也才明白，這就叫我愛，My Love。」他目前閉關忙於演唱會各種排練、訓練、錄製新歌，並特地抽空親力親為參與MV每一個細節的討論，相當用心。

導演關智耀掌鏡

MV故事講述一對銀髮長者在眾人祝福下，勇敢接受第二段婚姻，華仔飾演男方的兒子，現場動員250名人員參與演出婚禮，租下啟德郵輪碼頭，特地邀來電影《追龍》導演關智耀掌鏡、電影團隊製作此MV，現場有許多遊客經過，華仔在250人簇擁下，沒被認出，遊客都以為是真的婚禮現場。

〈My Love〉是輕快、Rap的西洋舞曲曲風，再配上華仔以詩句所填寫的詞「有花堪折直須折，莫待無花空折枝」，他說：「西方音樂與中國文化交流，希望藉以傳遞想愛就去愛、要愛趁現在。」

(中國時報)