穿大尺碼內褲 陶子哽咽當媽苦

陶晶瑩一連2天舉辦「陶晶瑩的1999年演唱會」，前晚完美落幕。（粘耿豪攝）

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中國時報
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陶晶瑩（陶子）出道28年首度開個唱，一連2天在台北國際會議中心舉辦「陶晶瑩的1999年演唱會」，4日完美落幕，她提到曾以為無法實現開個唱夢想，哽咽：「懷孕、生小孩變很胖，內褲太緊坐在那裡哭，老公說去買內褲，櫃姐指著大尺碼，我買那麼大件回去穿還是好緊。」一語道盡當媽的辛苦。

陶子給自己表現打85分，她表示日前不慎被小孩傳染感冒，撐著感冒發燒的病體開唱，「有很大進步空間，要熟悉走位燈光，在後台換裝衣服差點穿幫，因為時間太短，內褲整個跑出來、整顆屁股掉出來，還好後來團隊合作完成。」

想吃麻辣鍋慶功

她彩排時，演唱已故好友張雨生的〈天天想你〉數度崩潰，腦中浮現他們以前在政大、唱片公司的畫面，「人生無常，如果他還在，他一定會來當嘉賓。」她在台上開唱時，一直強忍情緒，避免淚崩造成鎖喉。

她在第2場的尾聲邀恩師張小燕上台，張小燕爆料陶子曾想退出演藝圈去賣牛肉麵，張小燕當時直回：「妳有進來過嗎？」給陶子當頭棒喝，並直指出陶子近年改變，「我從沒想過妳是那麼好的媽媽，李李仁上輩子一定是欠陶子。」陶子搞笑接話：「我上輩救了他們全家。」

她近來工作滿檔，演唱會結束馬上投入金馬獎工作，打趣說：「主持金馬獎、服務電影人壓力比較大，因為演唱會門票早就賣完了。」演唱會一結束她只想吃麻辣鍋來放鬆慶祝。

(中國時報)

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