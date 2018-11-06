三上悠亞撂中文 捲舌卡關不及格

2018年11月06日 04:12 中國時報 報導溫博鈞

「蜂爆三姝」松田美子（左起）、三上悠亞與櫻萌子親手為粉絲做早午餐。（粘耿豪攝）

KKBOX於5日首次舉辦KKBOX Prime會員專屬福利活動，邀請三上悠亞領軍的女團「蜂蜜爆米花」來到KKBOX總部與幸運的會員共進早午餐。

女神們化身廚娘，從削水果皮起親製早午餐，慰勞KKBOX Prime會員，身手意外俐落，團員櫻萌子用手指輕輕沾上剛打好的濃稠麵糊，濁白帶著淡黃色的麵糊順勢從指尖滑落，她反射動作伸出舌尖，將險滴落的黏液輕巧接入口中，滿足地吮指，攝影鎂光燈狂閃如白晝。

三上悠亞憶起小時想討好男生做情人節巧克力；長大則做漢堡肉。媽媽擅長料理，想跟媽媽學做日本年菜。櫻萌子雖有經驗但最近退步，想做健康料理給兩團員。另一位團員松田美子苦笑：「沒為男友下廚過，希望有機會做家傳牛蒡。」

嘆中文比韓語難

她們將推中文單曲〈Pretty Lie喜歡和你一起〉，三上悠亞說：「中文發音比韓語還要難！雖苦戰了一場，但老師人很好、教學有趣，所以愉快地錄完。」櫻萌子樂觀說：「發音都很難，但感覺到說中文的樂趣。」松田美子自評70分，櫻萌子信心不足給自己打50分，而捲舌對三上悠亞是大難題，僅自評40分。

上月演唱會吸引不少粉絲朝聖，櫻萌子形容：「台灣粉絲的笑容像太陽一樣暖心！」並預告耶誕節3人將扮耶老。

(中國時報)