2018年11月06日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導蔡淑微、

HUAWEI Mate20 Pro

「華為映像館」看見更美好，幸福鉅獻！《請幫我們拍離婚照》紀念曾擁有的，成全給未來的。（華為技術台灣總代理訊崴技術 授權）

手機讓人與人之間的聯繫更緊密以外，也為我們的生活用新的方式記錄每個點滴，像華為今年上半年推出的HUAWEI P20系列，就成為品牌在台的銷量之王，而今年繼續深耕台灣，繼打造了全台首家品牌體驗店以外，近日再推出全新的「華為映像館」，帶來2齣感動人心的微電影，向台灣消費者傳遞更在地化、有溫度「看見更美好」的品牌精神。

「華為映像館」首部微電影《看見黑暗之光》請來了知名導演陳懷恩，用鏡頭細細描述失明的男主角與母親一起重見光明的故事，當最後兒子張開眼睛，看到母親的那一刻，只說了：「媽，妳變老了。」讓人不禁鼻酸回想，就算是看得見的我們，會不會也忽略了身邊的親人，其實也隨時間流逝而默默變老。

而第二部微電影《請幫我們拍離婚照》講述一對男女因機緣巧合而相識、結婚，但到了最後卻因了解而分開，在互相祝福下，走回屬於自己的道路，最後請攝影師為他們拍下「離婚照」。二部微電影，巧妙搭配產品的細膩呈現，展現有溫度的品牌高度。

部落客「御姊愛」在觀看完影片第二部微電影《請幫我們拍離婚照》後，雖然覺得故事的結尾實在太夢幻，畢竟離婚絕對不會是那麼快樂的事，互相祝福是很難的，因為兩人在一起的時候為了對方而扭曲個人，但分開時終於把自己的生活拿回來，「華為有勇氣拍下這題材的微電影，讓觀眾可誠實面對自己、『看見更美好』的未來，也是相當難得的。所以最後拍下「離婚照」，記錄結束、以及重新開始的重要一刻。

華為今年10月底正式推出的Mate20系列手機，也是為了讓大家記錄每一個美麗的時刻，全新的Mate 20與Mate 20 Pro，搭載徠卡廣角三鏡頭（4000萬像素廣角鏡頭+2000萬像素超廣角鏡頭+800萬像素長焦鏡頭），並支援2.5cm超近微距，無論是拍攝人像、風景、或是夜景，在色彩、亮度、對比度都更細膩準確，徹底貫徹了品牌的精神，當時間流動，記憶卻在流逝時，也能夠將每一個動人時刻永恆地記錄下來。

近期在華為官方粉絲專頁特別推出「出賣另一半NG照」的活動，NG照中有的因手震、失焦而晃動模糊，有的取景不當裁切到照片中的人物，還有拍攝平躺的人像時竟從下巴處往上拍，相當有趣又好笑；品牌將從中選出三位投稿者，邀請他與另一半一起出席11月7日於華為客戶服務中心台北三創店的兩性議題講座，由專業攝影師教你以HUAWEI Mate20系列手機，拍出另一半最美的一面。

(中國時報)