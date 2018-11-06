王若琳 搞怪玩時尚

怪怪美女王若琳穿MIU MIU新裝，完美詮釋可愛又叛逆的時尚風情。點點V領洋裝9萬8000元、翻領毛海上衣2萬7500元、絲巾7000元，手拎水晶亮片手提肩背包6萬2500元。（JOJ PHOTO攝）

友善列印
中國時報
報導
王若琳擁有小巧細緻的五官，像30年代的美女，但腦子思想卻很前衛。穿MIU MIU秋冬印花鉛筆裙5萬1000元、羽絨夾克7萬4000元、絲巾7000元。（JOJ PHOTO攝）
MIU MIU的LADY亮片鍊袋包，6萬6000元。（MIU MIU提供）
MIU MIU的LADY亮粉色水晶釦山羊皮肩背包，6萬8000元。（MIU MIU提供）
MIU MIU毛呢手提肩背包，4萬8500元。（MIU MIU提供）
MIU MIU水晶寶石裝飾麂皮踝靴，4萬4500元。（MIU MIU提供）

王若琳曲風和造型向來另類搞怪，日前她受邀擔任東京國際音樂市場展（簡稱TIMM）表演嘉賓，配合萬聖節以古堡黑寡婦的造型登場，十足怪怪小女人。這回她受邀進棚拍攝MIU MIU秋冬女裝專題，既可愛又個性的衝突混搭，完美詮釋MIU MIU女孩的叛逆甜美。

談婚姻 思想前衛

王若琳是音樂人王治平的女兒，小巧細緻的五官，活脫脫像30年代的美女，眉宇間還帶有些許名門閨秀的貴氣，不過一聊到愛情觀和婚姻觀，則是思想前衛又叛逆。

她笑說，她周遭有不少好朋友已經結婚生子，而且婚姻都很幸福，「但我知道這不是我要的人生，婚姻不是我的選項，至少目前是如此。」還提到曾為了音樂，不惜放棄愛情。

談音樂 曲風多變

王若琳的愛情觀就和她的音樂創作一樣，完全的自由、大膽嘗試、沒有規則與設定，曲風永遠都在轉變。「這點我要感謝我的爸媽，他們給我絕對尊重和自由揮灑的空間，不會拿框架限制我，希望我能走自己的風格。」

今年秋冬新登場的MIU MIU女裝，同樣混合了跨世代的對比衝突的元素，上寬下窄的剪裁，利用多層次、多色彩的豐富穿搭，打造亂中有序的時尚風情。例如王若琳身穿一襲印花合身窄版小禮服，外罩寬大的羽絨外套，華麗復古又帶有個性，另一套則以白色毛衣外搭黑白點小禮服，搭配龐克風的金屬粗項鍊、可愛貓咪鍊墜、貓咪手環等，既剛又柔，十分衝突反差。

(中國時報)

拍下，即成永恆 PANDORA 輕珠寶 反射內在性格

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。