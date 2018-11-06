PANDORA 輕珠寶 反射內在性格

PANDORA Reflexions系列輕珠寶，隨佩戴者展現慵懶性感的風情。（PANDORA提供）

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中國時報
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PANDORA Reflexions經典LOGO玫瑰金色固定扣，1680元。（PANDORA提供）
PANDORA Reflexions皇冠18K鍍金固定扣，1980元。（PANDORA提供）
PANDORA Reflexions玫瑰金色愛心固定扣，1680元。（ PANDORA提供）
PANDORA Reflexions蝴蝶結玫瑰金色固定扣，1680元。（PANDORA提供）
PANDORA全球同步上市的Reflexions系列米蘭鍊和珠飾，手鍊2980元起。（PANDORA提供）

PANDORA全新登場的Reflexions系列，英文意指反射、倒影之意，意即透過珠寶來反映佩戴者的內在世界，可透過各種款式的Reflexions輕珠寶，詮釋不同的性格和人格特質。

PANDORA的Reflexions系列輕珠寶以優雅的米蘭鍊取代金屬繩，有純銀、鍍K金和鍍玫瑰金3種材質，風格更加優雅、且更有女人味，除了可以多層次佩戴，還可以2條米蘭鍊手環組成頸鍊，各式小扣飾如皇冠、蝴蝶結、LOGO等，是以鎖扣的方式固定鍊上，搭配出多元風貌和豐富表情。

被譽為「小周迅」的林映唯，曾在《遺憾拼圖》、《濁流》、《有一種喜歡》等片中演出，佩戴PANDORA全新Reflexions系列飾品，時而洋溢幸福嬌羞的神情，時而展現大女人的傲人氣勢，就像Reflexions飾品可以依自己的喜好更換小珠飾，打造最適合自己的珠寶飾品。

(中國時報)

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