《Cheers網紅大逃殺》泰山氣泡水掀話題

泰山「Cheers氣泡水」善用網紅經濟，跳脫一般網紅單打獨鬥模式，一次串聯6大知名網紅共同合作。（泰山提供）

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中國時報
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《Cheers網紅大逃殺》找來當紅網紅，包括：HOWHOW、反骨男孩、白癡公主、脖子、阿傑、陳彥婷，並由布萊克薛薛主持hold住全場。 （泰山提供）

時令入秋，泰山又開驚人創舉，「Cheers氣泡水」善用網紅經濟，跳脫一般網紅單打獨鬥模式，一次串聯6大知名網紅共同合作，以新穎的網路綜藝節目形式，打破過去網紅影片製播方法，創造全新一波話題效應。

2天蓋樓近300層 逾20萬點閱

《Cheers網紅大逃殺》上集自10月29日推出以來，兩天內蓋了近300層的討論樓，並超過20多萬人點閱該影片，下集於昨（11月5日）分曉，瀏覽人數更急速拉升。全片由時下當紅6組網紅合力演出，包括：HOWHOW、反骨男孩、白癡公主、脖子、阿傑、陳彥婷，並由布萊克薛薛主持hold住全場，完成此支精彩絕倫的《Cheers網紅大逃殺》。

除了演出內容令人莞爾，網友討論的樓層，也反應出對節目的看法與期待，或有人把作品與傳統電視綜藝節目比較，表達對綜藝節目製作的觀點，正反評價都在網上攻防，引發討論熱議。

平價兼時尚 氣泡水銷售冠軍

「Cheers氣泡水」為去年泰山領先業界，推出的平價兼時尚感氣泡水，成功吸引熱愛百搭新食尚的消費者擁護，上市首年拿下連續10個月單品銷量第一寶座。泰山企業行銷副總雷松清表示，領先是贏的關鍵，大家只會記得第一名，不一定記得第二名。「Cheers氣泡水」的成功，不只是內容物和外包裝，廣告創意也採用領先做法，嘗試新的主張風格，並期待未來「Cheers」這個字成為氣泡水的代名詞。

目前「Cheers」位居氣泡水品牌銷售冠軍，旗下兩支單品－原味氣泡水，及蜂蜜氣泡水互別苗頭，分列第一、第二名，在市場上各家爭鳴。就如網紅在大逃殺竭力廝殺，力拼最終的勝利，只為帶給觀眾最大的視覺饗宴，正如Cheers氣泡水致力滿足消費者味蕾及飲用的樂趣。

(中國時報)

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