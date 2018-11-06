INFINITI QX50 全新科技 寧靜安全舒適

2018年11月06日 04:12 中國時報 陳大任 報導

多功能方向盤按鍵排列緊密，握感極佳。（陳大任攝）

雙螢幕中控台整合應用程式、導航資訊。（陳大任攝）

排檔桿造型貼合手掌，後方可切換模式。（陳大任攝）

後座空調可調整，並有傳統及USB充電。（陳大任攝）

旗艦款配BOSE音響，全車有16具揚聲器。（陳大任攝）

後座椅可前後滑動、椅背可調整傾斜度。（陳大任攝）

如果你對INFINITI的印象還停留在性能掛帥，那麼試駕過最新款QX50後，可能會有些改觀。透過更多新科技，駕馭感受擁有更多寧靜、安全與舒適，當然引擎蓋下那具可提供268hp/380Nm最大動力的心臟以及智慧型四輪傳動系統，還是能讓你偶爾撒撒野。

新一代的QX50裡裡外外都是新科技，VC-Turbo可變壓縮比2.0L引擎可任意轉換8:1-14:1壓縮比，等於同時兼具汽油與柴油引擎的特性，V6引擎卻只有4缸引擎的油耗，對駕駛來說，平常可保有一定的經濟性，但技癢想跑跑山路，充沛的動力隨傳隨到。

對乘客來說，更能感受到細緻的內裝、舒適的乘坐感，所有皮革都是以較密的針縫，而且運用楓木紋、霧面金屬、麂皮混搭出典雅氛圍，ANC主動式車艙降噪可抵消車內噪音，旗艦版還有PLASMA電離子除菌、抗敏除臭/細微粒過濾空調，INFINITI為此還得到2018十大內裝獎。

對駕駛人來說，QX50雖然未配備熱門的車道偏離警示及輔助轉向，但ICC全速域智慧定速、DCA車距控制輔助已相當實用。PFCW超視距追撞警示及PFEB自動煞停輔助附行人偵測更是非常有用的功能，可同時監控前車與前前車的狀態，若預測有追撞可能性即會立即警示，甚至會主動煞車來避免發生碰撞，安全性大加分。

這次試駕路線從汐止出發，一路向南，途經高速公路、快速道路，我們在寶山水庫環湖道路上也體驗了QX50在大小急彎及不同坡度上的反應，在Sport模式搭配使用方向盤換檔撥片，可感受充沛的動力及變速箱快速的反應，這對車長4693mm、車重1884kg的身軀來說，還是非常靈活的。

(中國時報)