立冬火鍋季 超市海味澎派上菜

明天（7日）是立冬，進入冬令養生、火鍋旺季，全聯在牛、羊、豬外，22日前強打當令盛產的國產海鮮，像是高蛋白、低熱量的金目鱸魚，永安石斑魚切片、文蛤等分批限時8折起；另，邁入第3年的火鍋季連年帶動湯底、生鮮成長3至4成，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，去年光湯底業績逾1.4億元，今年主打獨家合作的太和殿、寬巷子等10大名店，目標挑戰1.8億元。
全聯年銷水產逾7000噸
昨在「澎派海鮮盛宴」活動上，家常菜名廚蔡季芳示範「蒜香雪菜鱸魚鍋」，與上層是藥膳虱目魚、中層是鍋蒸籠中鮮、下層是膠原石斑鍋，可一鍋三吃的「澎派海鮮蒸火鍋」，都可用當令水產在家料理。
全聯執行長謝健南表示，全聯每年水產品銷售超過7000噸，堪稱全台最大的現代化生鮮通路，其中國產有3600噸，占整體54％，暢銷前5名是台灣鯛、金目鱸魚、鯛魚排、文蛤、白蝦，預計953家門市搭配火鍋季，秋冬檔期主打的台灣鯛、金目鱸魚等可銷出1200噸。
愛買湯底單月衝20萬包
愛買火鍋季有價位破千元的頂級日本干貝、279元價位親民的和牛肉片，或79元起的小資羊肉爐、麻辣鍋等湯底。近期湯底單月銷量上看20萬包，秋季沙公/沙母一周熱銷千隻，南美大白蝦一周賣900公斤，顯見吃火鍋不再專寵肉品。
三商家購旗下150至300坪的大美折扣超市，是「放大版」的美廉社，標榜價格比市價便宜1至2成，在新北市新店、土城有4家分店，近期朝「城中水產超市」邁進，每日引進基隆崁仔頂漁市或國內外水產、海鮮，預計可帶動業績成長1至2成。
頂好看好天涼有利鍋物買氣，主推自家生產的火鍋湯頭料理包，包括紅燒、岡山羊肉爐、酸菜白肉鍋、藥燉排骨、薑母鴨及麻油雞等，與十大神農獎得主「鯛魚王子」王益豐嚴選的雲林鯛魚片、鯛魚腹肉及冷凍鯛片，澳洲冷藏和牛系列則全面88折，預計相關業績可增2成。
(中國時報)