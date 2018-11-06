立冬火鍋季 超市海味澎派上菜

2018年11月06日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

全聯永安石斑切片，每盒約220g，8日前原價138元，特價119元。（全聯提供）

全聯文蛤真空包，每盒300g，8日前原價78元，特價65元。（全聯提供）

愛買日本和牛冷凍雪花火鍋肉片150g，7至20日原價399元、特價279元。（愛買提供）

大美折扣超市7日至12月3日有季節限定的國產鮮魚推廣活動，最低8.5折；花枝丸、魚丸、蝦丸會員合購價499元。（三商家購提供）

頂好雲林口湖鯛魚片/冷凍鯛片/黃金雕魚腹肉，250至300g，119元。（頂好提供）

愛買雅方羊肉爐養生菇湯800g，7至20日原價169元，特價129元。（愛買提供）

明天（7日）是立冬，進入冬令養生、火鍋旺季，全聯在牛、羊、豬外，22日前強打當令盛產的國產海鮮，像是高蛋白、低熱量的金目鱸魚，永安石斑魚切片、文蛤等分批限時8折起；另，邁入第3年的火鍋季連年帶動湯底、生鮮成長3至4成，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，去年光湯底業績逾1.4億元，今年主打獨家合作的太和殿、寬巷子等10大名店，目標挑戰1.8億元。

全聯年銷水產逾7000噸

昨在「澎派海鮮盛宴」活動上，家常菜名廚蔡季芳示範「蒜香雪菜鱸魚鍋」，與上層是藥膳虱目魚、中層是鍋蒸籠中鮮、下層是膠原石斑鍋，可一鍋三吃的「澎派海鮮蒸火鍋」，都可用當令水產在家料理。

全聯執行長謝健南表示，全聯每年水產品銷售超過7000噸，堪稱全台最大的現代化生鮮通路，其中國產有3600噸，占整體54％，暢銷前5名是台灣鯛、金目鱸魚、鯛魚排、文蛤、白蝦，預計953家門市搭配火鍋季，秋冬檔期主打的台灣鯛、金目鱸魚等可銷出1200噸。

愛買湯底單月衝20萬包

愛買火鍋季有價位破千元的頂級日本干貝、279元價位親民的和牛肉片，或79元起的小資羊肉爐、麻辣鍋等湯底。近期湯底單月銷量上看20萬包，秋季沙公/沙母一周熱銷千隻，南美大白蝦一周賣900公斤，顯見吃火鍋不再專寵肉品。

三商家購旗下150至300坪的大美折扣超市，是「放大版」的美廉社，標榜價格比市價便宜1至2成，在新北市新店、土城有4家分店，近期朝「城中水產超市」邁進，每日引進基隆崁仔頂漁市或國內外水產、海鮮，預計可帶動業績成長1至2成。

頂好看好天涼有利鍋物買氣，主推自家生產的火鍋湯頭料理包，包括紅燒、岡山羊肉爐、酸菜白肉鍋、藥燉排骨、薑母鴨及麻油雞等，與十大神農獎得主「鯛魚王子」王益豐嚴選的雲林鯛魚片、鯛魚腹肉及冷凍鯛片，澳洲冷藏和牛系列則全面88折，預計相關業績可增2成。

(中國時報)