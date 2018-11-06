2018年11月06日 04:12 中國時報 陳牧雨

對聯鈐印。（陳牧雨攝）

第11屆台積電青年書法篆刻大賞

書法作品通常是白紙黑字，色彩稍嫌單調，鈐上朱紅色的印章，會使得畫面猶如畫龍點睛，一下子就靈活了起來。

但在書畫上用印，必須有所節制，不能肆意亂蓋，否則畫蛇添足，既喧賓奪主，又失美感，絕對要避免。

印章種類概述：

一、以材質分：有竹、木、銅、玉、牛角、石等。其中以印石為大宗，為便於鐫刻，印石大都以軟石為之，軟石易破損，因此必須小心保管。

二、以形狀分：正方形為主要形狀；長條形，因類似正方形的一半，故又稱半通印；另有圓形印及不規則印章。不過個人建議少用圓形或不規則形狀的印章，因不易蓋正，容易歪斜，不過有人以方形石刻成圓形印，就可改正此缺點。

三、以字體分：雖說篆、隸、楷、行、草都可，但因配合刀刻及結體的靈活性，所以以篆體為大宗，故印章又稱篆刻。

四、以印文內容分: 有「姓名章」及「閒章」兩大類。

「姓名章」內容包含姓名、字或號及堂號等等，這些都屬於姓名章的範疇。

「閒章」則多以詩句、短文或短句為內容。

五、以文字陰陽分：

「陰文章」：把印章文字部分挖深，文字呈凹陷狀，蓋出來印文為白色，故又稱「白文」印。

「陽文章」：將非文字部分挖去，字呈凸起狀，蓋出來印文為朱紅色，故又稱「朱文」印。

也有一印中，陰陽並具，稱「陰陽印」，但不常見。

書法作品的鈐印內容通常可分為兩部分：

一、本文：或為一篇文章，或為一首詩詞，或為短句。是書法作品的主要內容。

二、款識：一般款識寫在本文之後，字形比本文小。內容以記年及書家簽名為主，間或記載本文的來源，或書寫感想等等。

書家通常會在款識下面蓋上姓名章。一般蓋兩方印，一陰文一陽文。內容可一為姓，另一為名；或一為姓名，另一為字號。如果空間不夠，也可只蓋一印，或蓋在款釋的旁邊。

另外，我們偶爾會看到有人把印蓋在款識的中間，呈現出「某某某（印）書」這樣的形態，這是非常不妥的，因為會斷了書法的行氣。

兩印的距離，應配合款識的長短。款識長則兩印距離可稍寬，但仍不可過寬，以免喪失了兩印間的呼應關係。款識短，兩印距離可稍靠近。如果款識過短，或空白處過小，則蓋一方印亦可。總之，要因地制宜不可勉強。

書法本文的起始處可蓋上「引首章」，以長形半通印為宜。方印、長形印、橢圓印也可，亦有蓋不規則印者，然不可大過姓名印。

「引首章」內容可為堂號，或詩句，或短文，或短句。但不宜離書法本文文意太遠。比如書法本文寫秋，印文則不宜與春天有關。

如果姓名章蓋兩方印，因有陰有陽，故引首章陰陽皆可。如果姓名章只蓋一方，且為陽文，則引首章宜為陰文，反之亦然。另引首章可蓋可不蓋。

至於在書法作品上有時候可見到「收藏章」或「鑑賞章」，因不是書家所鈐，故在此不予討論。

(中國時報)