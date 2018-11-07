高雄危急 姚文智欣然接受選前之夜總統缺席！丁守中陣營諷綠 啟動棄保

民進黨台北市長候選人姚文智(左)（陳君瑋攝）、台北市長柯文哲(中)（陳君瑋攝）、民進黨高雄市長候選人陳其邁(右)（姚志平攝）。

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中國時報
／台北報導

高雄市長選情空前激烈，民進黨台北市長候選人姚文智昨呼籲，全黨一起努力，協助民進黨高雄市長候選人陳其邁打贏高雄這一仗，更進一步宣示，「選前之夜」包含蔡英文總統在內的黨內大咖，若是為了高雄分身乏術，無暇為他站台，「姚文智欣然接受。」

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窮追猛打 傷不了柯P

國民黨台北市長候選人丁守中陣營發言人詹為元昨批評，很明顯，民進黨已在台北市啟動棄保，姚文智被民進黨放棄了。

姚文智昨天公布大巨蛋解決方案「東區大公園」政策影片時，被問及民進黨是否為了要救高雄而放棄台北，祭出「棄姚保柯」？姚文智否認民進黨要棄守台北市，並樂觀地說，「我要謝謝小野」，「小野稱讚陳其邁與姚文智，跟棄保有什麼關係？要擔心的是韓國瑜。」

姚文智在5月經民進黨提名為台北市長參選人後，當時外界即懷疑，民調顯示，姚並非強棒，民進黨提名他，有禮讓現任市長柯文哲之嫌。姚文智為擺脫「打假球」的說法，被黨提名之後，一方面勤跑菜市場拜票、與在地議員結合，另一方面炮口始終對準現任市長柯文哲，頻頻針對大巨蛋案、還債真相、器官移植、兩岸一家親等議題窮追猛打，奈何始終無法拉近與柯文哲的差距。

轉移炮口 痛批韓國瑜

弔詭的是，姚文智上周起轉移炮口，先是向總統府祕書長陳菊喊話：「多花一點時間在高雄，在長期執政的高雄，打趴國民黨市長候選人韓國瑜。」隔天又呼籲：「高雄是當務之急，全黨要共同面對，台北市、新北市會各自努力。」而在獨缺柯文哲的辯論場合上，持續痛批韓國瑜。

姚文智昨在記者會上表示，高雄情況滿緊急的，希望全黨都來努力打贏高雄這一場仗，不應該讓嘲笑台灣民主的跳樑小丑，有機會贏得高雄市長，高雄20年努力的心血不應該白費。

集中火力 大咖力挺陳

姚文智強調，民進黨全黨高層，包含府院黨要集中火力搶救高雄，「台北我會跟所有市民站在一起，勇往直前。我鼓勵他們，高雄危急的話趕快去搶救。」

姚文智陣營搶下11月18日的選前黃金周末，以及11月23日選前之夜台北市政府廣場前的使用路權，將舉辦大型造勢活動，希望能一關又一關走進市政府。

媒體詢問，選前之夜是否會請蔡英文在內的大咖站台？姚文智指出，當然會期待蔡總統，但隨即話鋒一轉表示，總統也只有一個人，整個台灣有這麼多地方要照顧，若是為了高雄沒辦法來台北的話，「姚文智欣然接受。」

(中國時報)

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