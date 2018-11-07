獨家專訪川普最重要中國政策智囊白邦瑞！美對陸政策 就像摸著石頭過河

2018年11月07日 04:12 中國時報 孫昌國 ／華盛頓報導 特派記者／華盛頓報導

美國總統川普至今唯一公開讚揚的「權威中國通」白邦瑞（Michael Pilisbury），5日接受本報獨家專訪表示，對於大陸提出的新型大國關係，川普沒有在這個問題上說死，川普上任初期也對陸方充滿善意，但陸美關係的發展受到各自內部勢力的制約，美國現在對陸政策就像是鄧小平的名言「摸著石頭過河」，他也無法準確預測陸美關係的未來。不過他強調，他相信兩邊的愛國者（Patriots）會合得來（get along）。

引鄧小平名言 無法準確預測

白邦瑞曾任川普交接團隊顧問，多次面見川普，是甚受倚重的大陸政策智囊。一般認為，副總統彭斯在哈德遜研究所發表的討陸檄文，也和他的論點有關。他目前擔任該智庫中國戰略中心主任。

白邦瑞在喬治城自宅接受專訪時，重點擺在他對影響未來陸美關係的觀察和認知。他強調，在歐巴馬時代，習近平主席就希望陸美建立新型大國關係，不搞衝突和對抗。但提議並未獲歐巴馬團隊接受。記者問他，是否因華府認為大陸將超越美國？白邦瑞笑而不答。

在雷根總統任內擔任國防部助理副部長，力主應與陸方建立情報和軍事關係的白邦瑞表示，這使他有很多機會與大陸軍方官員交流和建立友誼，但他勇於否定自我，表示「自己太好騙了」，吃了不少虧。這是他寫《2049百年馬拉松：中國稱霸全球的祕密戰略》一書的由來。

台灣未來兩岸關係 委婉拒答

白邦瑞指出，陸美內部都有鷹派和鴿派，並且直言川普團隊有很多人不熟悉大陸。美國國內在看待大陸上有兩派。一派以由章家敦的「中國崩潰論」為代表，另一派則以馬丁．雅克的「中國必將復興論」為代表。他認為，美國的政策要同時應付這兩派提出的問題。

對於自己被大陸視為不友善，白邦瑞似乎也並不認同。他舉了季辛吉作例子，問記者陸美建交是季辛吉促成的嗎？接著提到卡特總統和已故的國安顧問布里辛斯基，表示他們才是促成陸美建交和關係正常化的關鍵人物。

當記者問他，你認為陸美的愛國者能夠處得來嗎？他毫不遲疑的表示，「當然。我就是活生生的例子。」

值得一提的是，除了陸美關係，記者要求他預測台灣未來和兩岸關係，白邦瑞委婉的拒答。

(中國時報)