期待兩人翻轉台灣政局落空！韓粉批柯無情無義 應換小野

對競選總幹事小野挺高雄市長候選人陳其邁引發熱議，柯文哲6日表示，小野有對他說過這件事情，當時他僅嘆了一口氣，沒有說什麼，畢竟選舉不要選到連人情世故都沒有。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導
柯文哲競選總幹事小野拍影片表達支持民進黨高雄市長候選人陳其邁，6日接受廣播節目訪問，坦言這件事對不起柯文哲。（郭吉銓攝）

小野挺其邁，引爆網友湧入柯文哲臉書粉絲頁，在近期兩則宣傳市政與選舉募資活動的貼文下方PO文抗議，不但建議應該換掉小野，還有人直接批柯「無情無義對待韓國瑜」。

未和丁合體 韓被視挺柯

韓國瑜2012年起擔任台北農產運銷公司總經理，但打開知名度卻是在2014年柯文哲就任台北市長之後，2016透過與民進黨議員王世堅在議會「脣槍舌戰」攻防、怒嗆民進黨立委段宜康，並打賭吞曲棍球等翻紅；甚至在後來民進黨政府有意換掉韓國瑜總座位置，柯文哲仍多次肯定韓國瑜做得不錯，韓更透露，私下和柯見過7、8次，柯並邀請他進入市府擔任有給職市政顧問。

因此，韓國瑜確定投入高雄市長選戰後，全台跑透透替許多候選人站台，但三天兩頭在台北的他就是未和丁合體，連原定11日六都候選人大會師，也第一個選擇不出席。外界認為，這是在回報柯的知遇之恩，且兩人直白、敢言的形象，也累積大量的網路支持粉絲，且高度重疊。

柯背後插刀 網友難理解

不過，柯競選總幹事小野替韓國瑜對手陳其邁拍支持影片，也引來韓粉錯愕與不滿，網友直言，韓國瑜有情有義為了柯文哲，拒絕北上替丁守中站台，柯卻放任底下的人拍影片挺陳其邁，「無情無義背後插刀！」

也有人說，韓從頭到尾沒對柯口出惡言，柯也曾說兩人交情好，原本大家期待未來兩人可以合作翻轉台灣政局，目前局勢「已經令柯粉無法理解了」。

拉藍又拉綠 選民霧煞煞

不少網友則表示，挺柯就是因為厭惡藍綠，如今小野作為競選總幹事，卻堂而皇之挺綠營候選人，根本不適任總幹事職務；還有網友直言，此次事件看出柯文哲不是白色力量，一下子拉攏藍、一下子拉攏綠，把選民當白癡耍；更有人說，夫人陳佩琪和林佳龍夫人合體逛花博，競選總幹事又挺陳其邁，不如不要再說白色力量，直接回歸藍綠對決。

不過，針對高雄柯粉不知道該挺韓國瑜還是陳其邁，柯文哲昨天說，還是希望國民有自主性，能夠獨立判斷，在一次次的選舉中，慢慢地讓台灣民主政治往前進。

(中國時報)

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