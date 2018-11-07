期待兩人翻轉台灣政局落空！韓粉批柯無情無義 應換小野

小野挺其邁，引爆網友湧入柯文哲臉書粉絲頁，在近期兩則宣傳市政與選舉募資活動的貼文下方PO文抗議，不但建議應該換掉小野，還有人直接批柯「無情無義對待韓國瑜」。
未和丁合體 韓被視挺柯
韓國瑜2012年起擔任台北農產運銷公司總經理，但打開知名度卻是在2014年柯文哲就任台北市長之後，2016透過與民進黨議員王世堅在議會「脣槍舌戰」攻防、怒嗆民進黨立委段宜康，並打賭吞曲棍球等翻紅；甚至在後來民進黨政府有意換掉韓國瑜總座位置，柯文哲仍多次肯定韓國瑜做得不錯，韓更透露，私下和柯見過7、8次，柯並邀請他進入市府擔任有給職市政顧問。
因此，韓國瑜確定投入高雄市長選戰後，全台跑透透替許多候選人站台，但三天兩頭在台北的他就是未和丁合體，連原定11日六都候選人大會師，也第一個選擇不出席。外界認為，這是在回報柯的知遇之恩，且兩人直白、敢言的形象，也累積大量的網路支持粉絲，且高度重疊。
柯背後插刀 網友難理解
不過，柯競選總幹事小野替韓國瑜對手陳其邁拍支持影片，也引來韓粉錯愕與不滿，網友直言，韓國瑜有情有義為了柯文哲，拒絕北上替丁守中站台，柯卻放任底下的人拍影片挺陳其邁，「無情無義背後插刀！」
也有人說，韓從頭到尾沒對柯口出惡言，柯也曾說兩人交情好，原本大家期待未來兩人可以合作翻轉台灣政局，目前局勢「已經令柯粉無法理解了」。
拉藍又拉綠 選民霧煞煞
不少網友則表示，挺柯就是因為厭惡藍綠，如今小野作為競選總幹事，卻堂而皇之挺綠營候選人，根本不適任總幹事職務；還有網友直言，此次事件看出柯文哲不是白色力量，一下子拉攏藍、一下子拉攏綠，把選民當白癡耍；更有人說，夫人陳佩琪和林佳龍夫人合體逛花博，競選總幹事又挺陳其邁，不如不要再說白色力量，直接回歸藍綠對決。
不過，針對高雄柯粉不知道該挺韓國瑜還是陳其邁，柯文哲昨天說，還是希望國民有自主性，能夠獨立判斷，在一次次的選舉中，慢慢地讓台灣民主政治往前進。
(中國時報)