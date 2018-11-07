自家人放火 柯坦言有加分有扣分

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，雖外界分析此舉可能是柯選情告急，藉此拉攏綠選票，但影片PO出後，有不少「挺韓柯粉」湧入柯臉書粉絲頁批評小野，為北高選情投下變數。對此，柯文哲6日受訪時坦言，有加分也有扣分，但他的態度是比較自然，不用每一局都這樣計較。

小野昨接受廣播節目專訪則直言，自己不是柯文哲分身，並非獲得柯授意才拍影片，而是他自己做的決定，所以「滿對不起他（指柯文哲）」。

對於自家人「放火」，柯文哲表示，小野、吳念真、柯一正、李永豐都是紙風車公司的，人與人之間關係不只政黨，還有親戚、朋友、同事、同鄉，他們同公司，以前台灣巡迴演出快20年，這叫「人情世故」，所以當小野事後告訴他有拍影片挺陳其邁，「我也沒講話。」

不過，所有拍片的文化人中，只有小野的影片被露出，且還冠上柯文哲競選總幹事頭銜，是否會覺得被陳其邁陣營操作了？柯文哲仍替小野緩頰，每個陣營都會想怎麼做最有利，但他還是認為，小野等人在紙風車一起工作20年，也不可能叫小野說不能去、不能做。

但柯文哲坦言，對於小野拍影片挺陳其邁，「選舉有加分有扣分、加加減減」，且台北市選情很特殊，藍的多一分、綠的少一分，綠的多一分、藍的少一分，可是若每一局都這樣計較，自己會先精神分裂。

小野則說，這次拍影片就是一群朋友一起，分別聊高雄的生態、電影、文化，影片切成不同主題並一支支丟出來，雖「後續會有其他震撼彈」，但「剛好我是第一個，且我有一個身分是競選總幹事」，等到之後影片PO出來，他應該就可以脫身了。

(中國時報)

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