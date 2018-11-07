演很大 靠攏綠 柯P小野唱雙簧

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中國時報

小野稱自己長期只有一個角色就是文化人，但他曾在民進黨執政時期掌管過公廣集團旗下的華視，足見他懂政治為何物，此次透過影片對深陷選戰泥淖的陳其邁送暖，更顯其親綠傾向，而聰明如柯文哲應知，「小野挺其邁」勢必捲起政壇千堆雪，卻不阻擋。但兩人面對外界，一個說，不要選到人情世故都沒有，另一個講，有這麼嚴重嗎？雙簧唱得如此合拍，無怪乎柯P會選擇小野當競選總幹事。

5月柯綠分手，民進黨推出姚文智參選台北市長，形成三腳督局勢，以白色力量自居的柯文哲，即力圖突破藍綠夾擊，雖然愈近投票日，姚民調在10％上下徘徊，勝選希望渺茫，但選情千變萬化，誰也沒料到韓國瑜從高雄掀起的韓流，外溢至台灣各縣市，讓一直享有網紅待遇的柯文哲受到衝擊，民調被丁守中緊追在後。如何操作「棄姚保柯」的效應，增加柯勝選優勢，成為現今柯陣營的首要考量。

事實上，柯文哲請來文化圈出身的小野擔任競選總幹事，原就是因為其文化人以及親綠背景，即便無法像2014年姚立明一樣幫忙操盤選舉、擔任政治幕僚，卻也能發揮小野獨有的作用，除補足柯市府過去4年文化政策屢遭詬病的缺點，還有吸引綠營選票的效果，甚至擔任「穿針引線」的信使。

如今，在支持度與藍營差距愈來愈小的情況下，藉由小野拍影片支持高雄陳其邁，無疑代表柯文哲向綠營示好，以爭取到更多綠色支持者，否則，善於政治精算如柯文哲，又怎會選擇「默許」小野支持某一特定候選人，而不加以制止？

加上柯文哲妻子陳佩琪上個周末才到台中，和林佳龍妻子廖婉如合體逛花博，濃厚的「白綠合作」意味陣陣，柯陣營此番波動北高雙城選情，為的不是別的，仍是在替柯文哲自身選情考量，希望搶下更多綠營選票。

(中國時報)

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