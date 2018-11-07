藍綠議員諷柯政治變色龍

2018年11月07日 04:12 中國時報 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲爭取連任之路走得平穩，卻在選前1個多月出現波瀾，先是失言爭議，接著又被質疑「新一代剪綵王」，面對爭議，柯仍一貫態度反覆，但累積的負面效應，已讓國民黨候選人丁守中逐漸追上。為挽救選情，柯的競選總幹事小野又跳出來支持陳其邁，不論此舉究竟能否搶到綠營選票，柯在政治態度上反覆，已坐實外界對柯為利益，不惜成為政治變色龍的質疑。

國民黨議員王鴻薇認為，柯文哲的立場總隨著民調改變，婦聯會事件就是一例，愈接近選舉，柯P愈想要左右逢源，見人說人話、左右搖擺不定，這不是偶然的失言，是柯長久以來性格的缺陷，所以同樣的爭議才會一再發生。

王鴻薇也認為，柯文哲面對市政嚴以律人、寬以待己，曾說厭惡舉辦一次性活動，罵前朝追加工程預算是貪汙、瀆職，批評新北市長朱立倫剪綵王，結果自己都做得比別人更超過，就連競選活動違法、申請場地偷跑，被抓包還惱羞成怒不認錯，硬扯要修法，根本兩套標準。

民進黨議員李慶鋒也說，柯在政治上忽藍忽綠，施政上面對政策跳票、前後標準不一，也自稱是「務實」、「滾動式修正」，總有自我解讀的一套說法，但愈接近選舉民眾愈會檢驗政治人物，因此最近發現柯文哲自打臉頻率很高；不過他也疑惑，北市民面對「政治變色龍」表現，似乎包容力仍高。

總的來說，這些看似都是不同的事件，但根本原因其實都一樣，就是柯為了爭取選票，立場、說法一變再變。

而如今，柯文哲一邊說著台灣應該走出藍綠兩極政治對抗，另一邊卻透過小野向綠營陳其邁表達支持，且陳其邁的對手，還是柯先前自己聲稱「感情不錯」的韓國瑜，這樣的立場混亂、像是變色龍般的色彩，先不論究竟能搶到多少綠營選票，恐會讓更多人對他失望。

(中國時報)