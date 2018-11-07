小野挺其邁只是一計 新聞幕後》蔡英文「文總系統」連環計 要逼韓國瑜現形

2018年11月07日 04:12 中國時報 李義

民進黨高雄市長候選人陳其邁突然由溫良恭儉讓大逆轉為「真其邁」，背後原因是蔡英文總統欽點「文總系統」人馬南下主導文宣，要用「連環計」破除韓國瑜口不出惡言的選戰策略，台北市長柯文哲競選總幹事小野拍片挺陳，只是其中一計，後續還有許多震撼彈。

選戰原本由陳其邁個人主導，校長兼撞鐘，一把抓。文宣主打「相信高雄」，但「維新八策」經濟政見、「相信高雄心聲篇」的北漂青年竟似呼應韓國瑜北漂議題，等同打臉陳菊12年執政，令支持者不知該相信誰，也致使選情低迷。

一連串荒腔走板，蔡英文總統召開選務會議後，立即欽點實戰經驗豐富的文總系統進駐，要以文宣戰搭配組織戰逆轉膠著戰局。

負責組織的總召總幹事立委劉世芳，督導各立委落實選區組織動員，前新高山公司的兩位副總也歸隊，與文總系統合體攜手主導文宣戰，要求拿出戰朱高正的「真其邁」態度迎戰韓國瑜，即是文宣系統整合後的第一道指令。

隨後，兵分三路，一路猛攻網路，陳其邁網路聲量逐漸回升；另一路則策動民間團體與各領域人士挺陳；再一路，則是主導小野挺其邁系列文宣大戲。

綠營人士透露，小野挺其邁影片，是出自曾輔選柯文哲第一次參選的文總系統之手。該系統因有輔選柯P經驗，也深知柯粉結構，透過大數據掌握柯粉與韓粉的重疊性與異同，於是決定透過此方式裂解，弱化韓國瑜的北漂青年軍團。

知情人士說，這支系統與小野是舊識，面對韓國瑜網路聲量已凌駕柯P之上，丁守中可能受益並威脅到柯P的現實，很快就排除障礙了。

選戰開打迄今，綠營百般攻擊試圖激怒韓國瑜而不可得，如何弱化韓的支持者並且激發出綠色選民的熱情，正是文總系統的重要任務，一擊未中之後，後續還有千方百計將要浮上檯面。

(中國時報)