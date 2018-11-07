小野挺其邁只是一計 新聞幕後》蔡英文「文總系統」連環計 要逼韓國瑜現形

面對綠營每天拋出的炸彈攻勢，韓國瑜都親上火線拆彈。（李義攝）

友善列印
中國時報

民進黨高雄市長候選人陳其邁突然由溫良恭儉讓大逆轉為「真其邁」，背後原因是蔡英文總統欽點「文總系統」人馬南下主導文宣，要用「連環計」破除韓國瑜口不出惡言的選戰策略，台北市長柯文哲競選總幹事小野拍片挺陳，只是其中一計，後續還有許多震撼彈。

高雄危急 姚欣然接受選前之夜總統缺席！丁守中陣營諷綠 啟動棄保
期待兩人翻轉台灣政局落空！韓粉批柯無情無義 應換小野

選戰原本由陳其邁個人主導，校長兼撞鐘，一把抓。文宣主打「相信高雄」，但「維新八策」經濟政見、「相信高雄心聲篇」的北漂青年竟似呼應韓國瑜北漂議題，等同打臉陳菊12年執政，令支持者不知該相信誰，也致使選情低迷。

一連串荒腔走板，蔡英文總統召開選務會議後，立即欽點實戰經驗豐富的文總系統進駐，要以文宣戰搭配組織戰逆轉膠著戰局。

負責組織的總召總幹事立委劉世芳，督導各立委落實選區組織動員，前新高山公司的兩位副總也歸隊，與文總系統合體攜手主導文宣戰，要求拿出戰朱高正的「真其邁」態度迎戰韓國瑜，即是文宣系統整合後的第一道指令。

隨後，兵分三路，一路猛攻網路，陳其邁網路聲量逐漸回升；另一路則策動民間團體與各領域人士挺陳；再一路，則是主導小野挺其邁系列文宣大戲。

綠營人士透露，小野挺其邁影片，是出自曾輔選柯文哲第一次參選的文總系統之手。該系統因有輔選柯P經驗，也深知柯粉結構，透過大數據掌握柯粉與韓粉的重疊性與異同，於是決定透過此方式裂解，弱化韓國瑜的北漂青年軍團。

知情人士說，這支系統與小野是舊識，面對韓國瑜網路聲量已凌駕柯P之上，丁守中可能受益並威脅到柯P的現實，很快就排除障礙了。

選戰開打迄今，綠營百般攻擊試圖激怒韓國瑜而不可得，如何弱化韓的支持者並且激發出綠色選民的熱情，正是文總系統的重要任務，一擊未中之後，後續還有千方百計將要浮上檯面。

(中國時報)

高雄危急 姚欣然接受選前之夜總統缺席！丁守中陣營諷綠 啟動棄保
期待兩人翻轉台灣政局落空！韓粉批柯無情無義 應換小野
自家人放火 柯坦言有加分有扣分
演很大 靠攏綠 柯P小野唱雙簧
藍綠議員諷柯政治變色龍
斬韓流民進黨欲棄姚保柯救其邁
英、菊疲於奔命 傾全政府之力助高雄
灘頭堡若失守 小英只能做純總統
韓式幽默「就算柯媽支持邁 也開心」
丁批姚「墮落到放棄首都選舉」
藍綠議員諷柯政治變色龍 斬韓流民進黨欲棄姚保柯救其邁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。