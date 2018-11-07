斬韓流民進黨欲棄姚保柯救其邁

2018年11月07日 04:12 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野表態力挺陳其邁，是否代表柯決定棄韓保陳？陳其邁昨表示，感謝有相同理念的人支持他，願意把選舉當自己的選舉一起努力；曾念過中山醫學院的陳其邁說，醫界大家都穿白袍，「代表我們沒有顏色與政治立場！」

切斷北漂效應 棄韓保陳利柯

不僅獲柯陣營支持，知名政論節目主持人劉寶傑上周傳因不斷報導韓流「被請假」。儘管爭議仍延燒，但就在劉寶傑暫停主持第3天，陳其邁昨現身劉寶傑所屬電視台接受節目專訪，爭取曝光，互動微妙。

小野前天公布自拍影片表態支持陳其邁。由於他是柯文哲競選辦公室總幹事，因此，一般認為是間接代表柯文哲力挺陳其邁，切割韓國瑜。此舉也被解讀要斬斷「韓流」北漂效應，避免丁守中選情提升，讓柯受到負面衝擊。

得到柯支持嗎 陳意有所指

面對柯陣營表態力挺，陳其邁昨被問到「是不是代表柯文哲切割韓國瑜？」他神情愉悅說，他跟小野對台北有共同願景與想像，而小野在台北當柯文哲總幹事，代表小野對柯文哲的認同，並認為柯文哲有能力帶領台北市完成建設。

他說，小野過去和他長期在生態、文化、電影有共同努力與願景，「我是能跟他一起實現夢想的人，所以我也希望跳脫藍綠，讓城市建設有不同顏色」。他強調，有同樣理念的人，願把這次選舉當作自己選舉一起努力，他非常感謝這樣的支持。

媒體追問，「這樣是代表柯文哲支持你嗎？」陳其邁意有所指說，大家彼此要有空間，但他覺得，社會雖有不同顏色，「醫界大家都穿白袍，代表我們沒有顏色與政治立場」；他讚許柯文哲說，柯是出名醫師，以前也拜託過對方很多事，雙方很早就認識。

陳稱韓流會過去 創多元布局

面對11月19日辯論，陳其邁說，韓國瑜網路聲量很高，大家都很關注，不過浪潮總會過去。而他主張「開創多元產業布局」，畢竟高雄在過去國民黨執政時出現很多北漂族，為讓外地人回去，他要創造多元產業布局，這不是喊口號就能解決的事。

從姚文智將焦點放高雄，柯文哲競選總幹事小野跨刀，到野百合力挺，看出韓流不僅對高雄、且對民進黨造成嚴重殺傷力；救高雄，切割韓流，選前出現棄保也正常。

(中國時報)