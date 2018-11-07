英、菊疲於奔命 傾全政府之力助高雄

陳其邁（右二）選情告急，當年野百合時代戰友羅文嘉（左一）、翁章梁（左二）及周奕成（右一）昨站出來挺兄弟。自稱「野百合大叔」的他們表示，陳其邁可代表他們這世代，帶領高雄繼續往前。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導
為挽救高雄選情，總統府祕書長陳菊常跑高雄。圖為陳菊（右）陪陳其邁在高雄跑街。（李義攝）
英、賴高雄強力輔選行程

民進黨傾「全政府之力」輔選高雄，蔡總統、府祕書長陳菊輪流南下，馬時期府副祕書長、北市議員候選人羅智強昨直言，民進黨和陳菊不要搞錯，總統府是憲法明定行政機關，以公務預算運作，不是民進黨的幫派堂口。

高雄市選情吃緊，陳菊雖未請長假，但常回防高雄，蔡英文周日才為陳其邁站台，副總統陳建仁今也將南下，參訪大寮、鳥松照護中心及鳳山衛武營。

羅智強提到自己2011年任府發言人時，為輔選馬前總統請辭發言人，任馬競選辦公室「台灣加油讚」副執行長；因負責選務，就辭去總統府工作。

沒想到綠營竟向檢方告他涉貪，民進黨立院黨團重批他領總統府薪水做輔選，黨政不分、公器私用；但檢方近1年調查後確認他沒拿公家薪水，全案簽結。

羅智強說，當年他用最高標準辭掉府發言人輔選，當年所有對羅智強的指控，今都可原封不動還陳菊，但民進黨笑罵由人，「我用『2011年』民進黨告羅智強的邏輯告發陳菊，請問檢方，辦是不辦？」

對此，府發言人林鶴明說，陳菊上班時間若有公務以外行程，都會依規定請假。對類似炒作選情行為，「我們不會隨之起舞」。

而擔心陳其邁選情告急，多位當年野百合時代戰友，昨站出相挺。自稱「野百合大叔」的他們，看到選情演變都覺不可思議，前立委羅文嘉說，「陳可以代表他們這世代，帶領高雄繼續往前。」前民進黨文宣部主任周奕成說，「我被嚇到，覺得非常荒謬，台灣民主原來處在蠻大危機中。」

陳其邁表示，「改革是我們的DNA，我確信這是台灣要走的路」。正參選嘉義縣長的翁章梁表示，高雄市長選舉是非常弔詭的現象，一個長期在高雄耕耘的人，這次會選得這麼辛苦，台灣民主走入宗教式狂熱民主，是很大悲哀。

(中國時報)

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