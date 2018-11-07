灘頭堡若失守 小英只能做純總統

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中國時報

年底高雄市長選舉，韓流席捲威力，震驚民進黨！對在高雄執政長達20年的民進黨來說，新北可以棄、台中可以丟，一旦失去高雄這個中央執政的灘頭堡，2020年丟的不僅是政權，也衝擊民進黨價值與方向；兼任民進黨黨主席的蔡英文不必等到「逼宮」，就該有自知之明，只能當「純總統」。

民進黨選情多告急？總統府祕書長、前高雄市長陳菊每逢假日必南下站台，她聲嘶力竭，高舉陳其邁的手，就是要清楚告訴高雄市民，她是真心力挺陳其邁。

但黨內大老動作越多、越強勢力挺，更不難看出，民進黨內對高雄市選情的著急。

高市對民進黨來說，有著特殊情感，更是許多歷史上民主運動的發源地，高雄等於綠色執政代表，縱使國民黨2008年又執政，但民進黨在高雄政權從未失手，反觀這次面臨政權保衛戰，卻正是自家完全執政時，顯得格外諷刺。

對民進黨來說，高雄是重中之重，從領先20餘個百分點，到現在追到五五波，甚至有些民調韓國瑜還超前，令民進黨十分難堪。

民進黨高雄選情走到此，全黨才意識到高雄失守的嚴重性，不單是神經大條，而是太「靠勢」；若丟了高雄，蔡英文就算全代會布好局，各派系無條件擁護其為權力核心，但一旦敗選，蔡只能包袱「款一款」，乖乖回去當個純總統。

至於陳菊，原本安排，蔡若敗選辭黨主席，她就是最好的「接棒者」，但高雄若敗選，她也將被迫放棄角逐黨主席，2020大選前難幫小英「顧攤」。

民進黨前立委沈富雄日前受訪說，韓國瑜犯了很多錯誤，但仍然趨勢向上，顯示「當你犯很多錯誤都沒受影響時，你就贏了。」

民進黨目前困境就是，基本盤表態率不高，所以目前全黨上下就是把基本盤催出，這樣陳其邁才有勝選機會。

高雄長期是民進黨引以為傲的執政縣市，無論經歷多少風暴，都一直無法撼動，但這次也因太過相信這論點，才成為陳其邁最大致命傷。

(中國時報)

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