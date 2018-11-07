韓式幽默「就算柯媽支持邁 也開心」

2018年11月07日 04:12 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

面對台北市長柯文哲競選總幹事小野拍片挺陳其邁，可能暗藏「柯綠合作保高雄」選戰策略，國民黨高雄市長候選人韓國瑜仍堅守不出惡言說：「替對手陣營開心，不要說小野，柯文哲他媽媽支持陳其邁，他都會開心。」

韓國瑜6日下午在高雄參加社團法人台灣協作暨共享經濟協會、TechOrange 科技報橘主辦「大高雄巨型智慧城市治理論壇」會後受訪，他表示，誰挺陳其邁，他都替對手陣營開心，「不要說小野，柯文哲他媽媽來支持，我都會開心，柯文哲媽跳出來挺陳其邁，我也OK!」

韓國瑜強調，只要是光明磊落的選舉，誰支持他對手，他替對手開心；如果選舉惡劣化，支持自己才是好人、不支持就是壞人，那台灣民主政治就太悲哀了。

柯綠猶如唱雙簧，連民進黨籍台北市長候選人姚文智也加入戰局，批評韓國瑜曾當過立委，卻不曾關心高雄；韓國瑜反問姚文智：「為何選台北市長，政見發表卻是在抹黑韓國瑜，有關心台北市嗎？」

還說，因為選舉而要罵韓國瑜的人有一大堆，「請一個個來排隊，不要插隊。」

面對綠營殺氣騰騰接踵而來，韓陣營不敢輕忽嚴陣以待，不過幕僚群無人敢違拗韓國瑜要求必須堅守的「口不出惡言」原則。

韓營幕僚表示，小野挺陳其邁對韓國瑜選情影響有限，「除了文化界外，選民有幾人認識小野？」但不諱言，柯文哲競選總幹事的頭銜是操作標的，會有些許的柯粉以為是柯表態挺陳其邁。

他說，綠營此事只會造成反效果，引起韓粉的反感，激發出同仇敵愾之心，更凝聚韓粉向心力，認為對選情衝擊有限。

(中國時報)