丁批姚「墮落到放棄首都選舉」

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野，跑去支持民進黨高雄市長候選人陳其邁後，民進黨台北市長候選人姚文智也說要全力搶救高雄選情。國民黨台北市長參選人丁守中陣營發言人詹為元昨批評，姚文智已墮落到放棄台北市長選舉。

國民黨台北市長參選人丁守中昨受訪表示，姚文智在這麼重要的電視辯論會上，竟然是拼命在罵國民黨高雄市長參選人韓國瑜。如今小野跑去力挺陳其邁，柯文哲太太陳佩琪也跑去挺台中市長林佳龍，明顯已經是白綠合謀、柯蔡合作。

詹為元表示，綠白合作最近已有種種跡象，如姚文智在辯論會上先比「四」（柯文哲號碼）再比「三」（姚文智號碼）、小野幫陳其邁、陳佩琪幫林佳龍，從客觀事件來看，綠白就是在合作，泛藍選民應該要看清楚。

詹為元認為，姚文智在政治辯論會上不講台北市，反而跑去罵高雄的韓國瑜，現在又鼓勵民進黨集中火力搶救高雄選情，已是在放棄台北市選情，姚文智心思已不在台北，作為執政黨首都參選人，姚文智明顯已放棄自己禮讓柯文哲。

國民黨台北市議員參選人羅智強認為，不是姚放棄選市長，是姚被民進黨放棄，因為「韓流」的影響，綠白都產生危機感，台北的藍軍被韓流影響，可能回流支持丁守中，因此綠白才開始合作，最近也看得出來綠營對柯文哲的攻勢正在下降當中。

羅智強指出，民進黨綠白合作目的，在減緩柯粉對民進黨的排斥，放棄姚文智，力保議會席次，這樣對柯也有利，姚的票數變少，柯就可增加，不過藍營也受「韓流」影響回歸，一來一往鹿死誰手還不得而知。

(中國時報)

韓式幽默「就算柯媽支持邁 也開… 蘇批法定職權護貪 廉政潰堤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。