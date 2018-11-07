丁批姚「墮落到放棄首都選舉」

2018年11月07日 04:12 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野，跑去支持民進黨高雄市長候選人陳其邁後，民進黨台北市長候選人姚文智也說要全力搶救高雄選情。國民黨台北市長參選人丁守中陣營發言人詹為元昨批評，姚文智已墮落到放棄台北市長選舉。

國民黨台北市長參選人丁守中昨受訪表示，姚文智在這麼重要的電視辯論會上，竟然是拼命在罵國民黨高雄市長參選人韓國瑜。如今小野跑去力挺陳其邁，柯文哲太太陳佩琪也跑去挺台中市長林佳龍，明顯已經是白綠合謀、柯蔡合作。

詹為元表示，綠白合作最近已有種種跡象，如姚文智在辯論會上先比「四」（柯文哲號碼）再比「三」（姚文智號碼）、小野幫陳其邁、陳佩琪幫林佳龍，從客觀事件來看，綠白就是在合作，泛藍選民應該要看清楚。

詹為元認為，姚文智在政治辯論會上不講台北市，反而跑去罵高雄的韓國瑜，現在又鼓勵民進黨集中火力搶救高雄選情，已是在放棄台北市選情，姚文智心思已不在台北，作為執政黨首都參選人，姚文智明顯已放棄自己禮讓柯文哲。

國民黨台北市議員參選人羅智強認為，不是姚放棄選市長，是姚被民進黨放棄，因為「韓流」的影響，綠白都產生危機感，台北的藍軍被韓流影響，可能回流支持丁守中，因此綠白才開始合作，最近也看得出來綠營對柯文哲的攻勢正在下降當中。

羅智強指出，民進黨綠白合作目的，在減緩柯粉對民進黨的排斥，放棄姚文智，力保議會席次，這樣對柯也有利，姚的票數變少，柯就可增加，不過藍營也受「韓流」影響回歸，一來一往鹿死誰手還不得而知。

(中國時報)