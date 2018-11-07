蘇批法定職權護貪 廉政潰堤

2018年11月07日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長候選人黃偉哲陣營批大創案是「假爆料，真抹黑」，要求國民黨3立委及國民黨台南市長候選人高思博道歉。（洪榮志攝）

重大貪汙案判決與見解

選戰剩17天，無黨籍台南市長候選人蘇煥智6日再轟黃偉哲崑陵山案收賄400萬元，因法院採「法定職權說」判決無罪，已成林益世收賄得以脫罪的先例，他質疑蔡英文政府努力2年的司法改革，結果竟是造成台灣廉政堤防大潰堤，讓台灣成為立委、民代收賄關說無罪的天堂。

指黃案先例 掩護林脫罪

民進黨台南市長候選人黃偉哲被對手指控崑陵山案及大創案，律師出身的蘇煥智，擔任立委期間一度是黃偉哲的老闆，蘇煥智幾度猛攻崑陵山案、大創案，炮火猛烈，「我不是針對他，而是台南要選出什麼人當市長？黃偉哲收賄400萬元，法院卻判無罪，你能接受嗎？」

蘇煥智繼上個月底在北檢提告黃偉哲後，昨天再控訴黃偉哲在崑陵山案收賄400萬元判決無罪，已成為掩護林益世地勇案無罪的先例，他抨擊，如果黃偉哲無罪，阿扁及扁嫂是否也無罪？小英總統及新潮流系是否也應特赦阿扁？

蘇煥智說，林益世案喧騰一時，林於2010年間當立委喬事收6300萬元賄款，高等法院以林益世任立委期間收賄6300萬元，判處12年有期徒刑，最高法院發回高院，理由就是「法定職權說」。他說，這就是援引黃偉哲崑陵山案先例，採取「法定職權說」，即認為收錢向政府關說非立委、民代法定職權說。

貪汙判無罪 違社會價值

「認同黃偉哲貪汙無罪，等於認同林益世貪汙無罪。」蘇煥智說，法院對目前立委民代關說行為採非法定職權說，將造成立法委員、民代收錢關說無罪，這是台灣廉政堤防大崩潰，更嚴重違反社會共同價值觀念。

他反問，蔡英文主導司法改革2年，卻是圖利黃偉哲和林益世之流，讓立委民代收錢關說通通無罪嗎？他呼籲小英總統、賴院長應要求檢察總長對黃偉哲崑陵山案、林益世地勇案法確定無罪發回高院部分，提起非常上訴。

師父連出手 黃營表遺憾

蘇煥智已準備8日到監察院、行政院請願陳情，並將推動「台灣治廉方案」，避免黃偉哲崑陵山無罪案，造成國會議員與民代貪腐的常態化。

面對前老闆多次炮口對準自己，黃偉哲僅說，大創案已證明是烏龍一場，面對師父接連出手，「很遺憾但尊重」。民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，蘇煥智不要再繼續浪費社會資源做不當指控，看到他現在成為國民黨打手，讓過去一路支持他當縣長的人都很難過，呼籲蘇切勿親痛仇快。

(中國時報)