遭控收賄2.7億太誇張 黃陣營嗆提告

2018年11月07日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

「大創案」衝擊台南市長選情，民進黨台南市長候選人黃偉哲前國會辦公室主任曾碧珠5日在台北出面澄清，指此案是她與蔡啟中的私人借貸關係後，黃營據此認定對手「假爆料、真抹黑」，6日要求國民黨3立委及該黨台南市長候選人高思博道歉，否則將提告。高營反批，黃應面對市民對他的清廉信心崩盤，而非嗆聲轉移焦點。

「大創案」係日商大創公司於2015年3月被查獲違法進口核災區食品1萬3259件後，遭禁止輸入貨品6個月，卻仍違法輸入超過200個貨櫃。自稱受害者之一的葉啟中，指控黃偉哲及曾碧珠涉及關說、施壓、收賄，目前此案已進入司法程序。

此次台南市長選舉，「大創案」與黃偉哲如影隨行。從民進黨內初選開始，先有立委陳亭妃在黨內廉政委員會舉發，歷經時力立委黃國昌多次在立法院質詢指控，以及國民黨立院黨團3長江啟臣、曾銘宗及吳志揚等人，二度根據葉啟中的證詞與控訴影片提出質疑，再加上對手高思博及蘇煥智的追擊，黃營的關鍵人物曾碧珠5日委託律師公開澄清。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，根據曾碧珠委託律師出示的支票影本與號碼，已證明那些支票全部跳票、根本沒有兌現，2人的訊息紀錄也證明是葉啟中向曾碧珠借錢，屬私人借貸關係，並非行賄。

郭國文認為，國民黨立委吳志揚、曾銘宗、江啟臣等3人，為了選舉需要，連續開了兩、三次記者會，公然汙衊曾碧珠，甚至還賴到黃偉哲身上，淪為詐欺嫌犯的打手，用冤錯假案對黃偉哲抹黑；高思博先前打了幾次「大創案」，5日竟說看報紙才知道，完全不負責任。

高思博則強力回應表示，黃偉哲涉嫌收賄2.7億元，黃辦喬事喬到大陸去，還偽造大陸證件，連拿錢辦事的江湖規矩都沒有，屬於政治人物中最惡劣的行徑。

(中國時報)