楊文科老手上路 駕輕就熟

2018年11月07日 04:12 中國時報 周毓翔 ／新竹報導 ／新竹報導

新竹縣長選情三強鼎立，國民黨楊文科與民國黨徐欣瑩呈現拉鋸，民進黨鄭朝方緊追在後。當地大老指出，地方對楊文科有相當大的期待，肯定其經驗與能力可以做好新竹縣長，但楊文科要抱持「只做一屆」的決心做到最好，為繼任者打下良好基礎，讓竹縣發展得更好。至於徐欣瑩，還是當立委為民喉舌比較適合。

地方人士評估，楊文科具有竹科經驗，也擔任過新竹縣副縣長，實務經驗豐富，有擔任縣長的資格。尤其他熟悉竹科與公務體系更是其執政優勢，竹科現在是竹縣人口重鎮，也是發展最快的地方，能夠結合兩者，必定有助新竹縣發展。

該人士指出，竹科人相當懂得產業如何與社區結合，比如新竹縣曾經發生柑橘滯銷的情況，企業家號召大量採購柑橘幫助果農；此外，也有企業人士捐贈裝備給員警，不僅協助員警執勤，也有助地方治安維護，這都是民間與政府合作的典範，楊文科兩邊都熟悉，可以做好溝通橋梁。

地方大老認為，楊文科與徐欣瑩類型不同，徐欣瑩長於為民喉舌，擔任立委的話，可以論述民國黨理念，讓民國黨發展更好，楊文科則是具有執政經驗，是當縣長的人才。

地方人士認為，美國矽谷也是一個相當獨立的地方，有自己的經濟、生活模式，竹科就是台灣的矽谷，且現在竹北也有高鐵，新竹縣正在面臨快速崛起，如果規畫與發展好，可以帶動中科、南科，呈現產業與生活品質雙贏的狀態。

楊文科輔選人士也指出，楊文科今年67歲，第一任屆滿已71歲，比柯文哲、韓國瑜年紀都大，建議楊抱持只做一屆的決心，選上後，就要把縣政做到好，讓任何繼任者接手都能順利，既然楊文科本來就有公務體系的經驗，擔任縣長就不需要「學習階段」，可直接上手，改進縣府行政效能、建立SOP，把縣政效率化、制度化。

楊文科輔選人士透露，他都很坦白告訴楊文科，要拚到75歲太操勞了，如果當選就是好好做好一任，如果沒有優秀的人來接班，他才要繼續拚連任，假設出現更優秀的人，不要搶著位子，以楊文科的能力，一定可以替新竹縣正打下很好的基礎，讓新竹縣發展成台灣矽谷。

(中國時報)