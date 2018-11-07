法院新見解 藉職權收錢就是貪汙

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中國時報

法界對貪汙有法定職權說與實質影響力不同的見解，導致司法判決出現兩極化結果，為解決這項爭議，最高法院近期改採新見解，只要是與職務有「密切關連性」都構成貪汙，也因此張昌財及鍾紹和利用立委職權收錢「喬」事，均遭判囚定讞。

包括扁家二次金改、龍潭購地案及前交通部長郭瑤琪貪汙案，最高法院認定行政首長利用權勢，借機收取不正利益，不管是否為法定職務權限範圍，只要有實質上的影響力，都可以貪汙罪論處，這就是所謂的「實質影響力說」。

但，採法定職權說的法官有不同看法，前台中市議長張宏年涉貪案，歷審都認為核照非議會執掌業務範圍，市府核照也無不法，張雖收錢關說發照，道德上固足非議，但不違法，張因此獲判無罪定讞。

又如林益世任立委時，被控向中鋼施壓關說，一審認定與立委法定職權無關，無法以貪汙罪論處，但二審改採實質影響力，認定他喬轉爐石合約，利用立委的影響力，構成最輕刑10年以上的貪汙重罪。

由於實質影響力的法律見解太過空泛，法定職權說又限縮法律解釋，容易讓貪汙犯躲過刑罰究責，最高法院各刑事庭已達成共識，決定拋棄學說爭議，依個案狀態進行認定，但只要是利用職務「預備或輔助」都構成貪汙罪。

如前立委張昌財在13年前收賄18萬元後，向證期局施壓關說上櫃公司太萊科技炒股案，以及前立委鍾紹和7年前喬油品接駁計畫，收受對方300萬元賄款，最高法院上個月都採「密切職權說」新見解，將張、鍾重判確定。

換言之，目前仍在審理中的貪汙案，如林益世收賄案、高志鵬被控利用立委職權向國財局遊說獲取政治獻金案，未來法院都將採新見解，只要收受不正利益與立委職務行為有密切關係，都將被依貪汙罪究責。

(中國時報)

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