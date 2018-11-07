無人載具卡關 大綠怒譙小綠

《無人載具科技創新實驗條例》草案被送進冷凍庫，民進黨立委痛批，全台無數的創意試驗，恐因此胎死腹中。圖為台北市去年開放民眾試乘無人巴士的試驗。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

上周五立法院會，時代力量立委高潞以用以時力黨團名義，將初審通過的《無人載具科技創新實驗條例》草案拉下，送入黨團協商。民進黨立委余宛如昨舉行記者會，痛批高潞硬要將不相干的「儲能系統」（類似電池系統）綁進草案，讓人質疑是否真正理解法案，或受特定業者委託，要圖利特定廠商。

立法院經濟委員會10月17日初審通過無人載具科技創新實驗條例草案，參考「金融監理沙盒」的精神，在特定範圍及條件下，以法律暫行排除相關監理規範，鼓勵各界投入無人載具科技的研究發展與創新應用，盼營造合理、安全的測試場域。

全台創新研究被迫暫停

余宛如表示，兩周前在經濟委員會，高潞不但沒有提案，審查時還遲到一小時半。無人車現在最需要的是鼓勵實驗，原有產業並不會被影響，而無人載具創新實驗條例就是鬆綁法規、刺激創新的重要一步。

余宛如強調，全台南到北有許多無人載具實驗計畫正在等待法案通過，例如高雄駁二的無人小巴計畫、高雄愛河的無人船計畫、彰化的綠能智慧城無人車計畫、嘉南平原的無人機噴灑農藥計畫、新北淡海的無人車智慧接駁、台中水湳智慧城無人車計畫，只待法案上路，就會投入實驗。

儲能系統入法未獲共識

余宛如說，無人載具的應用層面非常廣，除了能帶動製造業的創新、透過軟硬結合，還能發展出偏鄉無人醫療車、觀光區AR/VR導覽無人車等，串起數位科技的垂直應用創新，對新創年輕人非常重要，「各界都在期盼法案的通過，希望大眾勿被不專業的委員誤導，讓只差臨門一腳的法案胎死腹中。」

國民黨立委蔣萬安表示，無人載具科技創新實驗條例的立法意義在於建立相關規範，讓無人載具的發展歷程也能有法可循，否則相關產業要發展沒專法規範，業者及周邊產業鏈可能不敢做或遊走在灰色地帶。

蔣萬安說，儲能系統是否需放進條文或是用附帶決議方式，待條例通過後再以子法或政策施行，應該在委員會中仔細討論，但顯然未能達成共識。現在法案進入1個月冷凍期，時程反而被拖延就有點可惜。高潞委員應拿出更有說服力的數據佐證，協商後主管機關也許就會重新思考。

(中國時報)

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