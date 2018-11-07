漁業署點頭 捕魚適用變形工時

2018年11月07日 04:12 中國時報 游昇俯 、 楊佳穎 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

東港、小琉球、蘇澳等地近3000位漁民昨北上農委會抗爭，訴求反對遠洋漁業三法執法過當，認為漁業作業型態特殊，漁業勞動不應適用勞基法，且要求政府應強力護漁、維護漁民權益等。漁民代表怒批，蔡政府靠漁民上台，對待漁民卻「條條論法」，把漁民當賊，讓漁民無法生存。

陳抗漁民提出4點訴求，包含「強力護漁、守護漁權」、「正視現況、修改法規」、「執法過度、扼殺生存」、「罰金過高、形同抄家」。漁民在農委會前呼喊口號，在向漁業署遞交陳情書之後，即拋撒冥紙，繼續前往立法院抗議。

國民黨團副書記長柯志恩痛批，政府有個媚日總統、媚日的駐日代表，只要面對日本、漁權問題就完全龜縮，不敢為漁民權益討公道，才逼得全部人都要走上街頭。

農委會漁業署長黃鴻燕昨日與漁民代表協商，漁業署同意簡化僱用外籍漁工程序，亦研擬將漁業列入勞基法84條之1之特殊工作，訂定變形工時，但為免影響我國漁業摘除歐盟黃牌警告，遠洋漁業條例罰金則不予更動；對於無法同意的部分，漁業署將在1個月內到東港、琉球、蘇澳等地召開協商會議。

林國平表示，漁業署同意僱用境外漁工取消良民證證明，並簡化僱用外籍船員申報，報准期限從15日延長至30日，因船員脫逃不可另行僱用期限則從6個月縮短至3個月，漁業署並將於年底完成修法。他說，確實有些漁工一來就跑掉，船東連面都沒見到，不可歸責於船東，故漁業署同意放寬相關規定。

另，針對漁民要求漁業不適用勞基法，漁業署也考量海上作業確實與陸上不同，已請各漁會就其漁船作業模式，提出適用勞基法第84條之一的變形工時草案，農委會將再與勞動部組成跨部會工作小組磋商，來保障漁工工作與休息權益。

對於漁業三法上路以來，罰款累計高達1.2億元，林國平說，條例罰鍰額度是跟著國際標準走，縮減罰款額度恐無法與國際接軌，影響台灣漁業解除歐盟黃牌警告，經漁民同意不予變動。

(中國時報)