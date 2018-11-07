東奧公投危機 政院相信人民了解

2018年11月07日 04:12 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

中華奧會主席林鴻道提醒，東奧正名公投正迫使ROC會籍面臨被「中止或取消承認」的潛在危機。行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，台灣會不會被國際奧會除籍，這是假設性問題；但相信台灣人民在即將公投前夕，都了解這樣的決定對台灣可能帶來影響是什麼？

Kolas是在示警嗎?她未進一步說明。東奧正名是否衝擊我奧會會籍，政院暫時無正面回應。

Kolas強調，最重要的是台灣的民意要被看見，政府是依法在執行公投案，公投結果為何，由台灣人民共同決定，各界都要尊重台灣民意的展現，這是不變的立場。

公投結果若成案，導致國際奧會作出不利台灣的決定，Kolas表示，如果公投最後成案，就是台灣民意的展現，教育部會發函請中華奧會把台灣人民意見轉達到國際奧會，當然國際奧會最後的決定是什麼，「我們都必須尊重」。

Kolas說，「台灣人民在即將投票的前夕，都會了解這樣的決定對台灣可能帶來的影響是什麼」？中止台灣會籍不是政府想看到，因為政府並沒有介入或操控任何一個公投案，政府是被動接受人民依法的提案。

Kolas也表示，中華奧會為民間組織，政府從未干預中華奧會，對中華奧會主席林鴻道的發言僅表示尊重；行政院與教育部、體育署等各相關單位遵守國際規定，不但捍衛國家尊嚴，也捍衛選手在各項國際賽事參賽的權利，努力從未停止。

(中國時報)