選手擺第一 蔣經國放下堅持

2018年11月07日 04:12 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

其實「奧會模式」連當年的蔣經國總統都不滿意，但是他考量「任何人都不能剝奪運動員出國參賽權益」，接受「中華台北」名稱，開啟台灣選手重返國際體壇的大門！

國際奧會委員吳經國表示，當年能夠談妥以「中華台北」名義成為國際奧會會員，是蔣經國認為，堅持中華民國已經不可能，改名是不滿意但可以接受，主要是「所有人都不可剝奪運動員出國比賽的權益。」

吳經國透露，1990年北京舉辦亞運，行政院長俞國華曾經召開會議，討論是否開放運動員至北京參賽，當時的政治氛圍是傾向不開放，最後還是以「為年輕人著想，不要斷送選手參賽機會」，因而促成台灣選手第1次前往大陸參加亞運。

林鴻道昨透露，台灣可能會在11月28日國際奧會執行委員會遭到停權，因為今年5月國際奧會執委會來函指出，不准許台灣變更國際奧會的會員名稱，而且從種種跡象顯示台灣有可能被停權，中華奧會必須讓選手、教練能夠清楚明白。

林鴻道舉例，父親警告兒子別出去玩，兒子不聽話仍舊出門，回家後可能面臨被處罰，這是中華奧會目前的處境，裁判權在對方手裡，台灣只能溝通別無他法。林鴻道說，他無法對正名公投有任何影響，但如果影響選手的參賽權，就必須把處境的警訊讓大家知道。

(中國時報)