立院奪質問權 新舊監委都火大

友善列印
中國時報
／台北報導

立法院司法及法制委員會上月底初審通過時力立委徐永明版《監察法》修正草案，將「質問權」改為書面執行。監察院昨舉行談話會，不分「馬系」、「蔡系」監委一致反對質問改書面的修法方向，要求院方與立院民進黨團總召柯建銘、司法法制委員會召委周春米，再做溝通說明。

今年9月13日，監察院教文委員會針對教育部處理台灣大學與陽明大學校長遴選案的雙重標準，對教長葉俊榮行使質問權，請葉到監察院接受監委質問，引發外界關注。有監委對葉俊榮當時答覆表示不滿，若葉俊榮未能給予令監委滿意書面答覆，葉及前教長潘文忠最嚴重恐面臨彈劾。

根據《監察法》第25條規定，「行政院或有關部會接到糾正案後，應即為適當之改善與處置，並應以書面答復監察院，如逾2個月仍未將改善與處置之事實答復監察院時，監察院得質問之。」不過在立法院司法法制委員會初審通過的草案中，卻改為以書面質問。

這項修法引發監委不滿，新舊監委難得口徑一致強烈反對，認為此舉等於削弱監察權，將使官員更有恃無恐。有監委指出，質問就是要當面對質，如果用書面就喪失質問精神，以公文來往可能沒有交集，質問對象也可以迴避問題，「那還糾正什麼呢？」

《監察法》修正草案中，包括第8、13條，規定監委彈劾投票採取強制記名投票，以及彈劾案即使未通過，也應該予以公開。對於未過的彈劾案是否應公開，監委有很大歧見，有監委認為基於保障被彈劾人權益，應再斟酌；也有監委贊成在保障隱私的前提下，達到最大程度公開透明。

(中國時報)

選手擺第一 蔣經國放下堅持 淫媒仲介來台 斯國學生淪黑工

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。