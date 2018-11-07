立院奪質問權 新舊監委都火大

2018年11月07日 04:12 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

立法院司法及法制委員會上月底初審通過時力立委徐永明版《監察法》修正草案，將「質問權」改為書面執行。監察院昨舉行談話會，不分「馬系」、「蔡系」監委一致反對質問改書面的修法方向，要求院方與立院民進黨團總召柯建銘、司法法制委員會召委周春米，再做溝通說明。

今年9月13日，監察院教文委員會針對教育部處理台灣大學與陽明大學校長遴選案的雙重標準，對教長葉俊榮行使質問權，請葉到監察院接受監委質問，引發外界關注。有監委對葉俊榮當時答覆表示不滿，若葉俊榮未能給予令監委滿意書面答覆，葉及前教長潘文忠最嚴重恐面臨彈劾。

根據《監察法》第25條規定，「行政院或有關部會接到糾正案後，應即為適當之改善與處置，並應以書面答復監察院，如逾2個月仍未將改善與處置之事實答復監察院時，監察院得質問之。」不過在立法院司法法制委員會初審通過的草案中，卻改為以書面質問。

這項修法引發監委不滿，新舊監委難得口徑一致強烈反對，認為此舉等於削弱監察權，將使官員更有恃無恐。有監委指出，質問就是要當面對質，如果用書面就喪失質問精神，以公文來往可能沒有交集，質問對象也可以迴避問題，「那還糾正什麼呢？」

《監察法》修正草案中，包括第8、13條，規定監委彈劾投票採取強制記名投票，以及彈劾案即使未通過，也應該予以公開。對於未過的彈劾案是否應公開，監委有很大歧見，有監委認為基於保障被彈劾人權益，應再斟酌；也有監委贊成在保障隱私的前提下，達到最大程度公開透明。

(中國時報)