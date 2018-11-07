淫媒仲介來台 斯國學生淪黑工

2018年11月07日 04:12 中國時報 林志成 、 李侑珊 ／台北報導、 郭佩凌 ／台北報導、

在康寧大學就讀的斯里蘭卡學生，一度被送到屠宰場打黑工。（全國私立學校產業工會提供）

康寧大學目前仍有41名斯里蘭卡學生，學生受訪提到希望能續留台灣，邊打工邊完成學業。（曹婷婷攝）

康寧大學靠仲介招收69位斯里蘭卡學生，他們有人淪為屠宰場的黑工，表示「再也不相信台灣人」。全國私立學校產業工會理事長尤榮輝6日踢爆，政府推動教育新南向，但不良仲介橫行，許多學校因此被詐騙，康寧大學就是栽在一個有很大爭議的仲介手裡。

學生：再也不相信台灣人

據了解，康寧大學找的朱姓仲介，2016年曾安排大陸雜技團、舞蹈團來台演出，最後卻變成妓女團賣淫，被移民署查獲桃園專勤隊破獲後，移送法辦。

一位在康寧大學讀書的斯里蘭卡學生表示，去年底康寧大學高層、旅行社人員和斯國政府官員等一行人到他家鄉的7、8所高中辦說明會，康寧高層對他們說，「只要付機票，到台灣免費讀大學，又可打工賺錢」，他信以為真，來台灣才發現是一場騙局。

這位學生說，他進到台灣時，還沒開始讀書，就被安排到家禽屠宰場工作，工作環境惡劣，但仲介卻騙他「要先工作才能讀書」。過去這段時間，他感覺自己不是在讀書，而是在打工，他後悔到台灣，以後也不會相信台灣人。

誤認可免費工讀變屠夫

尤榮輝指出，這批來台的斯里蘭卡學生，都有收到康寧大學的入學許可，但很奇怪的是，他們卻是持觀光簽證來台，一進台灣後，不是進學校讀書，而是直接去打工，可能因為不同科系，有的人在台北、有的在台南打工。

除了朱姓仲介很有問題外，康寧大學台南校區的一位行政主管，竟然安排斯里蘭卡學生到地下工廠、屠宰場打工，剛開始是非法的，所以都在半夜工作，而且不穩定，一個人可能在短期換了好幾次工作。

私校招生敗壞情況嚴重

教育部去年12月接獲康寧大學斯里蘭卡學生的檢舉，立即介入處理，要求學校召回這批學生學習及幫他們辦理工作證，才回到常軌。當時來的斯里蘭卡學生，20多人已回國，現在還有41人在校，其中約20位一邊讀書、一邊打工。

「這個朱姓仲介，過去還擔任某個私立大學的校務顧問。」尤榮輝說，許多私立大學招不到學生，因此在政府推動教育新南向下，讓不良仲介有可乘之機，私校招生敗壞可見一斑。

(中國時報)