25年沒發照 中藥商怒吼要生存

數千位中藥公會同業會員6日聚集在衛福部門口發出怒吼，抗議衛福部漠視產業傳承。過程中，激憤的藥商們企圖衝進衛福部，與警員們發生推擠。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

「考試有法源，政府卻漠視！」6日上午超過2000多名中藥商及藥商第二代集結到衛福部門口，抗議政府已經25年沒有發過任何一張執業證照，中藥行長輩凋零後，第二代想繼承卻沒國家考試可合法開業，只能任中藥行以每年約900間的速度關門，世代嚴重斷層，要求蔡總統、衛福部長給第二代一口飯吃。

中藥商業同業公會全國聯合會、台灣中藥從業青年權益促進會、台北市中藥商業公會等全國北、中、南中藥商昨天請出神農大帝「移駕」到衛福部做主，抗議衛福部中醫藥司不培訓、不考試、不發照，讓中藥商死路一條，現場超過上百名警力持盾牌嚴陣以待。

台灣中藥從業青年權益促進會理事長古承蒲表示，1993年2月5日政府推出藥事法，在這之前領有中藥販賣業藥商許可執照者，可以經營中藥販賣。到了1998年，藥事法修訂，除了1993年前曾經中央主關機關審核者外，包含領有經營中藥證明文件，修習過中藥課程的從業人員，就能繼續經營中藥販售業務；如果經國家考試，還可依固有成方煎藥或調劑丸、散、膏、丹。但法條頒布以來，政府卻沒有開辦任何的國家考試。

「沒有考試，就沒有證照」，古承蒲表示，只有1993年法條公布前的執業者有許可執照，目前這批從業人員已65至80歲，凋零者不計其數。她指出，全台中藥商20年內，從82年全盛時期還有1萬5000多家，降到如今只剩8000多家，每年以900家的速度關門，幾千年的文化恐面臨消逝命運。

古承蒲說，自己是中藥行媳婦，嫁入藥行後，跟公婆學習中藥調劑長達10年，期間也研修上百小時以上的中藥相關課程，「衛福部要求的我都做到了，但沒有任何一個考試可以讓我拿到許可證」，她哽咽，長輩凋零後，恐怕藥行也要倒閉。

另一名也是中藥商媳婦陳淑茹也表示，自己已拿到10多張課程結業證明，每次都以為有希望可以參加考試拿到執業許可，如今10多張證明都只是廢紙，根本沒用，無照開業就是違法會被罰。

(中國時報)

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