陳時中允3個月內釐清爭議

2018年11月07日 04:12 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

超過2000名中藥商及其第二代昨天到衛福部門口抗議20多年來不培訓、不考試、不發照，讓有傳統優勢的中藥行死路一條，要求蔡政府負責，因不滿衛福部只派簡任技正出面，中藥商一度突破警力層層盾牌衝入部裡，最後衛福部長陳時中出面向藥商承諾，3個月內釐清法律爭議，再解決後續考試問題。

陳時中表示，中藥行凋零是台灣長久以來的社會問題，政府有責任來解決，但目前爭議在於，藥事法中執業人員的身分問題，要先釐清法律定義，否則任何行政措施都很難進行，也沒辦法舉辦國家考試。究竟執業人員包含哪些人，沒有共識，就很難往下走。

中藥司司長黃怡超表示，衛福部定藥事法指的是1993年以前合法的中藥商才可繼續執業，但中藥商則有不同解讀，認為不論1993年以前是否為合法中藥商，只要修過相關課程者及通過國家考試者，都可以領到執照，看法不同，因此需要第三方公正單位以法律面來釐清。

但因中藥商凋零速度太快，人才斷層成為迫切問題。陳時中表示，目前雖有藥事法規定，可由藥師和中醫師進行傳統丸、散、膏、丹及煎藥等調劑工作，但西藥師只需研修16學分即可調劑，一直為各界詬病，而以設立「技術士」來解決人才斷層以建立法源，但目前僅完成一讀，立法進度卡住，他認為建立相對於西藥師的「中藥師」才是可長可久的制度，衛福部會先在三個月內釐清法律，再全盤性檢討整個中藥政策。

「衛福部重西醫、輕中醫，制度真的有很大的問題。」藥師公會政策執行長沈采穎說，中藥師調劑中藥的健保給付是23點，西藥則是48點，西藥翻倍的給付使得藥學系畢業生即使在校修習過中藥學分，也傾向走向西藥調劑。

(中國時報)