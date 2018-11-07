康寧喊冤 教部打臉：不信校方不知情

2018年11月07日 04:12 中國時報 曹婷婷 、 林志成 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

康寧大學遭爆去年經仲介招收69名斯里蘭卡學生來台就讀，這批學生卻被迫打黑工；資訊系二年級Alex當初誤信來台拿獎學金攻讀大學，滿懷期待卻夢想破滅，必須每周打工20小時掙生活費，他去屠宰場1天就拒絕再去，也因此好一陣子生活費斷炊。校方6日出面聲明也是受害者，「再也不碰新南向」。

21歲Alex表示當初被仲介來台是因為相信可以拿獎學金，結果跟預期完全不一樣，如果有機會換到更好的大學，他希望能一邊工作一邊完成大學學歷。另有學生認為，賺錢並兼顧學業沒有不好，只是屠宰場工作跟宗教信仰衝突，難以繼續。

康寧大學代理校長李惠琪昨天出面澄清，她說，自始至終都沒有學校高層到斯里蘭卡招生，而是一名朱姓仲介代表桃園市雙軌教育訓練發展協會，主動與校方聯繫，提供學生名單且循正常管道入學，校方當時也跑了一趟斯里蘭卡了解這批學生背景資料，入學後，一切按相關程序辦理，學生確實是來讀書的。校方指出，爆料嚴重傷及校譽，後續將循法律途徑。

另有斯里蘭卡學生自稱被安排到屠宰場打黑工，康寧大學主祕閻亢宗說，這批學生在到校上課、校方核發工作證之前，便已被「假仲介」安排從事非法的打工，這個過程校方根本不知情。

對於康寧大學自稱被仲介所騙，也不知道學生到屠宰場打黑工一事，教育部立即打臉說：「我們不相信學校完全不知情，所以才會對它處以重罰。」

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部認為康寧只是個案，要求各大學，招境外生時，一定要他們將學生簽證辦好，絕對不能持觀光簽證進來；如果有打工需求，則要先辦好工作證才可以。

教育部技職司長楊玉惠表示，現在只有技職校院可以辦理產學國際合作專班，康寧大學是一般大學、不是技職校院，他們可以招境外生，但不能開產學國際合作專班。康寧大學讓斯里蘭卡學生直接去打工，明顯違反規定。

(中國時報)