搞壞台灣高教形象 新南向挫敗

2018年11月07日 04:12 中國時報 林志成

蔡英文總統上台後，積極推動「新南向」政策，來自新南向國家的學生因此激增。不過，國內不少大學沒有能力招境外生，有些學校因此就靠仲介，造成境外生被剝削及在台灣打黑工現象，這讓台灣國際形象嚴重受創，也是新南向政策的一大挫敗。

106學年國內大學來自新南向國家的學生達4萬0999人，超出預期，108學年應可達到5.8萬人的目標。教育部要求國內大學招收新南向國家學生時，不能依靠仲介，而是要派人長期駐地經營。教育部也多次召集國內大學，一起到東南亞國家辦理台灣高等教育博覽會，以利招生。

不過對國內許多大學而言，東南亞國家是一個「人生地不熟」的地方，他們要招生根本無從下手。日前民進黨立委張廖萬堅就質詢教育部長葉俊榮，國內大學到底有多少能力招收新南向國家學生？他的辦公室常接到大學求助，問可否請駐外單位幫忙牽線，讓他們可以到一些國家的高中去辦招生說明會。

台灣少子化嚴重，大專院校如果人數太少或註冊率太低，可能被扣減招生名額或列為專案輔導對象。因此，為了求生存，許多學校即使違規透過仲介招境外生，也要一搏。

康寧大學透過朱姓仲介招收幾十位斯里蘭卡學生，學生進到台灣後，未到學校讀書，卻直接被仲介拉去地下工場、屠宰場打黑工，學生因此指控，「來台灣卻是一場騙局，不再相信台灣人了」。據了解，朱姓仲介還曾在另一所私校擔任校務顧問，因此康寧大學恐怕不是個案。

此外，目前新南向國家在台學生，相當大比例是讀各科技大學開設的「外國產學合作專班」，上課模式是「511」，即5天上班、1天讀書、1天休息，擺明是要學生來打工為主、學習為輔，這制度很有問題。

國內大學招收到新南向國家學生的數字表面上很好看，背後其實潛藏一大堆問題，甚至造成台灣的國際形象嚴重受損。教育新南向已推動第二年，教育部似乎有必要重新檢討修正，否則再這樣下去，只是搞壞台灣高教形象而已。

(中國時報)