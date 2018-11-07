蛋價大漲 衛生紙衝9年半新高

2018年11月07日 04:12 中國時報 洪凱音／台北報導

10月物價顯著上漲排行榜

主計總處昨發布10月消費者物價指數（CPI），政院穩定物價小組關注的17項重要物資中，雞蛋價格年漲37.36％，創近10年多次高，量販店10顆包裝洗選蛋，價格從先前的38元，漲到45元到50元不等、機能蛋更攀升至百元以上；另衛生紙自4月喊漲後，年增率從先前約10％左右，進一步擴大為10月的12.46％，創9年半來新高。

10月CPI年漲1.17％

10月消費者物價指數（CPI）年增1.17％，是自今年2月以來最低；主計總處專門委員徐健中解讀，去年菸稅調漲的基期效應已逐漸淡化，整體而言，國內物價持續處於溫和穩定水準，今年1至10月CPI平均年漲1.6％。不過，物價平穩一說似乎與民眾感受有落差；行政院穩定物價小組關注的17項重要物資當中，雞蛋價格年增幅度創近10年多次高；因應國際紙漿價格持續攀升，衛生紙增幅也創9年半來新高。

1盒機能蛋要價百元

家樂福表示，蛋價上漲與南部823水災有關，雞隻因水災死傷慘重，是這波雞蛋價格高漲的主因；徐健中分析，去年9月芬普尼毒蛋，導致蛋價崩跌，在比較基期低的情況下，漲幅才會如此顯著，預估最快今年12月底，蛋價可回到相對平穩價格。

量販店指稱「批發市場價格仍高，洗選蛋只賣45元至50元，幾乎賺不了錢，單純吸引顧客上門」，機能蛋或冷藏蛋，每盒售價幾乎百元以上；家樂福表示，近來供給漸回穩，雞蛋價格較9月下降，只要明年農曆年節沒供需失衡，蛋價應可回到往常水準。

以月消費8萬元家庭為例，以10月CPI年漲1.17％估算，將多支出936元，其中，受國際油價上漲的影響，油料費增加431元較多，外食費支出也增加120元，而採買衛生紙費用，也多出39元；若以品項來看，香蕉、木瓜、雞蛋是10月漲幅排行榜中的前三名，分別上漲78.07％、46.99％以及37.36％。

官員解釋，民眾對物價漲跌感受與購買頻率有關，像常消費的雞蛋、油料費，只要上漲就感觸很深，10月蔬菜跌5.43％，衣著類跌1.7％，漲跌互抵後，綜合指數必然較個別商品漲跌緩和。

(中國時報)