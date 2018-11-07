卡友耍詐6300萬 花旗挨罰250萬

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中國時報
／台北報導

台灣出現首宗銀行「被詐騙」案！花旗銀行爆出遭客戶利用系統邏輯漏洞，以預繳卡費方式提高信用卡額度後，1個月狂刷600多筆，總金額超過6300萬元，且沒還錢；金管會銀行局認為花旗銀行內控制度有缺失，開罰250萬元。目前花旗已進入司法追訴程序，要向卡友追回6300萬。

各家銀行幾乎都有以ATM預繳卡費，就可以提高信用卡刷卡額度的服務，但有名中年男子發現花旗信用卡系統有「bug」，無法立即偵測客戶異常刷卡，進而利用這漏洞「詐騙銀行」。

銀行局副局長王立群說，這名客戶透過預繳卡費，將原本60萬元的刷卡額度提高，接著在今年5、6月狂刷600筆大額帳單，購買奢侈品、高單價珠寶，刷逾6300萬元，但銀行系統並未發現這些不正常交易，直到月結後，這名客戶完全沒還款，花旗才發現，並主動通報金管會和檢警單位。這名中年男子現已抓到，這6300萬「當然要追回」。

花旗慘被客戶詐財，銀行局認為銀行內控制度有缺失，信用卡資訊系統長期不完善，也未即時處理客戶異常刷卡，開罰250萬，為相關法規罰鍰最高限額，另也要求所有銀行檢視相關系統。

花旗表示，經過清查所有相關交易紀錄與文件，確認這宗「蓄意詐騙銀行」案是單一個案，沒有其他客戶權益受到影響，由於全案已進入司法程序，不便對外說明案件細節。

台新銀昨也驚傳理專涉挪用客戶數千萬存款，且這名新莊分行的楊姓理專已「溜之大吉」，王立群說，台新銀2日向銀行局申報這件重大偶發事件。台新銀表示，將深切檢討並改善內部流程，強化即時控管機制，杜絕類似情事再發生。

(中國時報)

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