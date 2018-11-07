砍單陰霾 蘋概股嚇趴

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中國時報
洪凱音、／台北報導

新款iPhone銷售欠佳、驚傳砍單，嚇趴蘋概股，大立光、鴻海與台積電同步下挫，台股昨開低震盪，盤中摜破9800點，尾盤由金融股拉抬，終場收在9824點；由於盤勢屬中空格局，分析師認為，在美國、台灣選舉結果尚未出爐前，行情仍會持續震盪，投資人操作應保守為宜。

外傳蘋果公司（Apple）對供應鏈砍單10％，大立光受到需求不振影響，美系外資調降目標價至2850元，給予「減碼」評等，昨盤中重挫逾7％，跌破3200元關卡；鴻海、台積電跌幅分別為3.37％、0.21％。

施羅德投信投資長陳朝燈表示，台股走勢看國際股市臉色，美國期中選舉登場、G20高峰會緊接在後，加上陸美貿易戰疑慮未除，加上台灣選舉愈來愈接近，台股行情將呈震盪。

另由於大陸經濟成長趨緩及陸美貿易戰紛擾，大陸國家主席習近平昨於國際進口博覽會指出，將進一步降低關稅及持續擴大內需，法人表示，台廠將有統一、麗豐-KY、統一超、全家等大陸內需股受惠。

安聯環球投資全球投資策略首席杜納恩（Neil Dwane）表示，近來全球股市震盪，仍看好大陸經濟實力，尤其是大陸爆發性成長的電子商務、以及5G等，加上2025年是大陸製造業提升附加價值的關鍵年，投資機會巨大，預期有更多國際投資人進入，現在反而是長期布局的好時機。

(中國時報)

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