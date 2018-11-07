勞工遺屬可領老年差額金

2018年11月07日 04:12 中國時報 王思慧／台北報導

「勞保老年給付」可選擇一次請領或月領年金，目前逾7成5勞工選擇月領。根據勞保局統計，只要月領年金6.6年就等於一次請領總額，不過許多勞工擔心萬一年金領不到6年就過世，很不划算。其實勞工遺屬可從2種方式擇一請領這筆錢，就是「一次請領老年給付扣除已領年金總額之差額」或遺屬年金。

現在勞保老年給付可選擇一次請領或月領，據勞保局先前估算，勞工過去約領8年年金，差不多是一次請領總額；但隨著勞工勞保年資增加，每月請領年金金額變多，目前只要領年金6.6年，就可能超過一次請領總額。

但若勞保被保險人在領取老年年金期間死亡，勞保局表示，符合請領條件的遺屬可以選擇請領「一次請領老年給付扣除已領年金總額差額」（老年差額金）或遺屬年金。

遺屬若選擇「老年差額金」，受益人是法令規定，被保險人生前不得指定，依序為配偶及子女、父母、祖父母、受扶養孫子女、受扶養兄弟姐妹。

至於選擇遺屬年金者，則是符合條件才可申請，同樣有「遺屬順位」配偶及子女、父母、祖父母、受扶養孫子女、受扶養兄弟姐妹；且要符合「遺屬資格」，配偶須年滿55歲，婚姻關係存續1年以上，子女則要符合未成年、無謀生能力、25歲以下在學且每月工作收入不得超過基本工資，其他祖父母、孫子女或兄弟姐妹也要符合《勞保條例》第63條規定才可請領。

(中國時報)