雙11進口快遞 估飆500萬件天量

2018年11月07日 04:12 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

一年一度網購盛事「雙11」倒數計時！財政部關務署表示，去年雙11讓陸、港地區進口快遞簡易申報單件數和金額月增皆逾2成，今年11月預估總件數恐爆量、突破500萬件，創下歷史新高。為防不肖人士趁亂運毒品、管制物品，或「高價低報」、「化整為零」，海關將篩選高風險進口包裹加強抽驗，提升命中率。

據海關通關資料，去年11月大陸和香港進口快遞簡易申報單件數近327萬筆，單月成長約22％，完稅價格總金額月增23.63％。貨物主要品項以衣服、鞋子、手飾和手機配件居多。

另依統計，查獲違規進口快遞貨物約1萬1480件，補稅近920萬元，較2016年11月查獲6985件、補稅558.7萬，大幅成長。

面對11月高峰期還沒到，今年前10月簡易申報單件數共3657萬件，已經超過2017年全年總數。關務署指出，今年10月簡易申報單件數超過430萬筆，在各跨境電商的激烈競爭、加碼推好康，預期11月進口快遞量將大增、衝上500萬件，創單月歷史新高。

據海關統計，近期快遞貨物報關申報不符情形，以虛報進口貨物名稱、數量、重量、價值等為大宗，這次雙11預計簡易申報貨物數將再創新高，在進口貨物量高峰期，將加強查緝，運用風險管理機制，對高風險人、地區「有方法的加強查核」。

(中國時報)