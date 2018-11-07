誰掌眾院 票數隨時會翻盤

2018年11月07日 04:12 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

2018美國期中選舉

美國期中選舉6日登場。《紐約時報》指出，由於全美民調顯示，選民對川普總統的不支持率持續居高不下，民主黨有望以很大差距贏得聯邦眾院控制權，打破共和黨「完全執政」局面。不過眾院選情倒也未必已成定局，選舉結果將取決於數十個戰況激烈膠著的選區。

選民意向 牽一髮動全身

這次期中選舉，主要焦點在於改選美國國會，包括眾議院全部435席、參議院100席中的35席。共和黨目前在參眾兩院皆是多數黨，與民主黨在眾院的席次比為240：195，在參院的席次比為51：49。

據《紐時》Upshot專欄和錫耶納學院（Siena College）近幾星期所做的調查，在數十個眾院選區，民主黨與共和黨候選人僅差距幾個百分點，只要少數意向未決的選民在最後一刻轉向，或者是投票率稍微出乎意料，選舉結果就有可能截然不同。

戰況膠著選區 多達30個

另根據政治分析媒體《庫克政治報告》（Cook Political Report）針對1萬多名受訪者的調查顯示，兩大黨候選人在30個眾院選區戰況膠著，民主黨僅領先0.5個百分點，被列為「勝負難料」（toss-up）。

這些膠著選區有多達29個都屬共和黨現有席次，民主黨只需拿下其中幾個，也許只要6個，就可能淨增23席，使其總席次達到控制眾院所需的218席（過半）。整體而言，民主、共和兩黨操盤手咸認為，民主黨可望在眾院淨增約35席。

《紐時》指出，這次選舉具備了所謂「浪潮選舉」（wave election）的所有條件。在1994年、2006年及2010年，眾院控制權都曾因此翻轉。而這次期中選舉，民主黨在國會選舉方面，政黨支持度大贏共和黨。據有線電視新聞網（CNN）公布的最新民調，民主黨以55％支持率領先共和黨的42％。

川普期中考 分數難拿捏

CNN這份民調又指出，川普總統的支持率從10月初的41％微降至39％，不支持率則從52％上升至55％。不過，媒體也指出，選民面對首度評判川普表現的機會時，也可能會對他兌現了許多競選承諾感到滿意。

至於參議院選舉，共和黨享有的地緣優勢則更加明顯，只要拿下川普在2016年大選時贏逾9個百分點的7個激烈選區中的3個，就能繼續控制參院。

(中國時報)