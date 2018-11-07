年輕選民相約 湧入投票所

美國6日舉行期中選舉，紐約市曼哈頓民眾出門投票，投票所門口用中文、英文與西文寫著「在此投票」。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國期中選舉於當地時間6日投票，由於選舉橫跨多個時區，東岸緬因州、新罕布夏州、新澤西州、紐約州及維吉尼亞州等投票所率先開門。對許多美國人來說，這次期中選舉是對川普總統強硬政策和作風的公投，選舉結果攸關總統川普剩下約2年的施政，並牽動2020年美國總統大選，甚至全球政治。投票結果將於台北時間7日上午陸續揭曉。

這次期中選舉反映美國社會的兩極化，刺激女性、有色人種（少數族裔）、以及LGBT（蕾絲邊、同志、雙性戀、跨性別）族群參選比例之高前所未見，而年輕選民以至首投族的人數亦創新高，反映選情激烈。

哈佛大學民調顯示，有40％年輕選民表示會投票，比上屆期中選舉數字增加一倍，其中內華達州的提早投票率更已是暴升了409％。這對民主黨有利，因為根據哈佛民調，計畫投票的年輕選民中，有高達66％的人屬於自由派。

民主黨支持者艾弗里特認為，川普於2016年勝選後，令很多年輕人政治覺醒。芝加哥大學亞裔學生艾里克．尤（Eric You，音譯）是年僅18歲的首投族，他自動在大學內呼籲選民投票，希望能夠監督總統施政。

來自北達科他州的農戶克萊門斯當初投票給川普時，從沒想過這位總統推行的貿易政策竟然把自家大豆的買家搞沒了。

川普說自己在努力幫助農戶，克萊門斯不以為然。近幾個月來，從北達科他州向太平洋西北地區運送大豆的貨運列車幾乎就沒有發過車。克萊門斯說，他很火大，後悔把票投給了川普，因為「他讓我們現在陷入一場對任何人都沒有好處的貿易戰。」

(中國時報)

誰掌眾院 票數隨時會翻盤 兩院若變天 政令恐難出白宮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。