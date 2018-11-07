年輕選民相約 湧入投票所

2018年11月07日 04:12 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國期中選舉於當地時間6日投票，由於選舉橫跨多個時區，東岸緬因州、新罕布夏州、新澤西州、紐約州及維吉尼亞州等投票所率先開門。對許多美國人來說，這次期中選舉是對川普總統強硬政策和作風的公投，選舉結果攸關總統川普剩下約2年的施政，並牽動2020年美國總統大選，甚至全球政治。投票結果將於台北時間7日上午陸續揭曉。

這次期中選舉反映美國社會的兩極化，刺激女性、有色人種（少數族裔）、以及LGBT（蕾絲邊、同志、雙性戀、跨性別）族群參選比例之高前所未見，而年輕選民以至首投族的人數亦創新高，反映選情激烈。

哈佛大學民調顯示，有40％年輕選民表示會投票，比上屆期中選舉數字增加一倍，其中內華達州的提早投票率更已是暴升了409％。這對民主黨有利，因為根據哈佛民調，計畫投票的年輕選民中，有高達66％的人屬於自由派。

民主黨支持者艾弗里特認為，川普於2016年勝選後，令很多年輕人政治覺醒。芝加哥大學亞裔學生艾里克．尤（Eric You，音譯）是年僅18歲的首投族，他自動在大學內呼籲選民投票，希望能夠監督總統施政。

來自北達科他州的農戶克萊門斯當初投票給川普時，從沒想過這位總統推行的貿易政策竟然把自家大豆的買家搞沒了。

川普說自己在努力幫助農戶，克萊門斯不以為然。近幾個月來，從北達科他州向太平洋西北地區運送大豆的貨運列車幾乎就沒有發過車。克萊門斯說，他很火大，後悔把票投給了川普，因為「他讓我們現在陷入一場對任何人都沒有好處的貿易戰。」

(中國時報)