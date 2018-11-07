兩院若變天 政令恐難出白宮

2018年11月07日 04:12 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國期中選舉被視為對川普的執政公投，而選戰的結果，也將對美國企業產生程度不一的影響。共和黨掌控的國會2院，向來力挺川普推動的政策，協助通過企業減稅和政策鬆綁。但若民主黨拿下其一甚或二者全拿，白宮推動的諸多政策和議題恐將胎死腹中。

★稅賦：

川普政府希望通過個人所得稅減稅方案，此舉可提振消費者信心，刺激零售業、汽車製造、科技與消費性產品業增長。前提是共和黨必須持續控制國會，才能通過法案。民主黨若在其中至少一院當家，極可能推動調高企業稅率，也可能提出對避險基金及私募股權增稅的法案，或修訂稅法，向在海外營運和獲利的美國企業調高稅收。

在貿易戰方面，白宮掌控對大陸、日本與歐盟加徵關稅的權力，但川普仍需國會力挺，才能讓美國與貿易夥伴的協議順利上路。

★法規鬆綁：

川普一直把解除對汽車、能源和金融等產業的管制，視為當務之急。受惠於川普政府放寬強制減碳，受惠最大的莫過於石油、天然氣和煤碳業者；拜政府未來可望降低對節能汽車、卡車的條件之賜，汽車業者也可望從中獲益。

共和黨若保住兩院，將繼續放鬆管制。若民主黨獲勝，除了可能對監管單位開刀，還可能針對主管機關展開調查，迫使內閣官員到國會作證，針對金融和能源等產業擴大監管審查。

★基礎建設：

白宮今年稍早推動一項耗資1.5兆美元的基礎建設支出提案，該案將造福包括營建、電信與公用事業等行業。有趣的是，共和黨國會對此意興闌珊，若民主黨拿下國會，他們反倒會支持川普大力推動。

★國防：

民主黨拿下眾院，在軍費預算乃至對外軍售等方面，都可能跟白宮過不去。

(中國時報)