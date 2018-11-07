中間選民 考驗川普民粹路線

2018年11月07日 04:12 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國期中選舉6日登場。各界都將本次選舉視為川普總統的期中考，不論誰勝誰敗，都會造成深遠影響。專家分析，從治國角度來說，選舉結束後，川普與共和黨應該吸取教訓，力爭中間選民支持，但從爭權奪利的角度來看，即使選舉失敗，也很難改變川普政府既定路線。

大陸現代國際關係研究院美國所副研究員李崢分析，本次選舉可看出進步、保守勢力的消長趨勢。本次是「千禧世代」首度投票，少數族裔年輕世代占比上升，對民主黨有利。此外，選前出現郵包炸彈、猶太教堂槍擊案等攻擊案件，不僅加深民眾不安全感，也會帶來催票效應。本次也將驗證「政治極端化」策略的效用，如果民主黨取得勝利，即可證明極端化未必對共和黨有利。

其二，本次將考驗川普的民粹路線。川普雖然讓共和黨日益「川普化」，基本盤也未流失，但他的助選並未改變共和黨整體選情，他引發的諸多爭議也未獲得中間選民認同。在無法大幅修正民粹路線的狀況下，川普接下來很可能改變政治行銷策略，把爭取中間選民當作主要目標。

最後，本次選舉將影響川普對2020年總統大選的評估。如果民主黨拿下眾議院多數，就意味該黨突破2011年選區重劃帶來的不利影響；在參議院，民主黨只要維持現況，就可能在下次大選完全執政。這是川普最不想看到的結果，因此他必須在剩下2年中設法力挽狂瀾。

對大陸而言，由於民主、共和2黨在涉華議題上立場差異不大，因此陸美「新冷戰」的基本策略仍將延續。

(中國時報)