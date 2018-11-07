福建省台港澳辦 整併掛牌

中共福建省委台港澳工作辦公室6日掛牌，由原省台辦主任王玲（右）出任首任主任。（福建省台港澳辦提供）

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中國時報
／台北北京報導
大陸地方台辦機構調整類型

繼山東、寧夏等大陸地方省市區將台港澳辦整併後，做為大陸對台最前沿的福建省，6日也正式組建「台港澳事務辦公室」並掛牌。北京涉台人士指出，福建對台具指標意義，將「台」置於「港澳」前，也足見對台工作重於港澳。新單位成立後，主任由原福建台辦主任王玲直接轉任，副主任則有5位，包含原省台辦及原省僑辦的副主任。

原省台辦主任直接轉任

大陸國務院機構改革方案今年3月出爐，最近多個省市區陸續推出地方版的機構改革方案，根據福建省政府官網5日公告的訊息，已正式組建「福建省人民政府台港澳事務辦公室」。與此同時，「中共福建省委台港澳工作辦公室」也同步成立，並於昨天正式掛牌。

根據該公告，「經研究決定：王玲兼任福建省人民政府台港澳事務辦公室主任；劉良輝、鄭一賢、宋志強、吳一明、鍾志剛兼任福建省人民政府台港澳事務辦公室副主任。原福建省人民政府台灣事務辦公室主任、副主任職務自然免除，不再辦理免職手續」。

該公告顯示，原福建台辦主任王玲，直接轉任福建省台港澳辦首任主任，劉良輝為原省僑辦副主任，鄭、宋、吳、鍾4人，皆為原省台辦副主任。

大陸更重視對台工作

在福建之前，先後有山東、寧夏整併台港澳辦，山東組建「省委台港澳工作辦公室」，創下首例，之後寧夏組建「自治區黨委港澳台工作辦公室」，兩地「台」置前或置後，略有不同。

北京涉台人士指出，港澳事務在地方被虛化，但又不能沒有，且受到《基本法》限制，所以多數省分的港澳辦都是在外辦加掛牌子，只有廣東獨立設港澳辦；對台事務則相反，中央台辦屬協調單位，訂定政策的實體在地方台辦；他認為，此次整併，從名稱到職能上，都顯示大陸將更加重視對台工作。

(中國時報)

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