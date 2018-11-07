王岐山籲美 磋商解決貿易戰

大陸國家副主席王岐山6日在新加坡出席「彭博創新經濟論壇」。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易戰持續之際，大陸國家副主席王岐山6日在新加坡出席首屆「彭博創新經濟論壇」時，不點名批評華盛頓的「美國優先」貿易政策，但也重申，陸美合則兩利，鬥則兩傷，陸美經貿合作是壓艙石和推進器，陸方願與美方展開磋商，推動經貿問題達成雙方都可以接受的解決方案。此外，他還脫稿表示，聽到好話的時候，要保持頭腦冷靜，才不會被「捧暈」。

新加坡《聯合早報》報導指出，王岐山在將近20分鐘的主題演講中不點名批評了華盛頓的「美國優先」貿易政策，同時對「右翼民族主義」和「單邊主義」發出了警告。

王岐山指出，世界各國各具優勢，經濟全球化是歷史潮流，儘管會經歷曲折，設置壁壘不會解決自身問題。當前世界面臨的重大問題，都需要陸美緊密合作，兩國合則兩利，鬥則兩傷，並直接影響著全球的發展和穩定。

他表示，陸方願與美方就雙方關切問題展開磋商，推動經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。大陸將繼續保持冷靜和清醒，堅持擴大開放，實現互利共贏，為世界創造更多的發展機會。

報導稱，王岐山在正式發言前還脫稿演出，當紐約前市長彭博在介紹王時有很多溢美之詞，王表示「聽到好話的時候，擔心是捧殺。聽到壞話的時候，我倒無所謂，那叫棒殺。」

他憶述曾在美國說過，「有名的人、有錢的人，或者是帥哥靚女都會面對著捧殺和棒殺」，「所以做人啊，要保持這份冷靜頭腦是不容易的，因為經常有人被捧暈」，他還稱，生命難以承受其「捧」。

值得一提的是，這恰巧與大陸前領導人鄧小平長子鄧樸方說法相呼應，鄧9月曾提醒領導層，一定要「保持清醒的頭腦，知道自己的分量，既不妄自尊大，也不妄自菲薄，堅持立足國情，從社會主義初級階段的實際出發謀畫一切工作。」

(中國時報)

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